Robert Lewandowski szczerze o wierze w Boga. Taki ma do tego stosunek

Robert Lewandowski szykuje się do powrotu na boisko

Niewiele osób wie, że kapitan reprezentacji Polski jest bardzo wierzącą osobą

Lewandowski przyznał, w jakiej sytuacji przydała mu się najbardziej

Robert Lewandowski szczerze o wierze w Boga

Robert Lewandowski od lat nie ukrywa tego, że jest bardzo wierzący. Kapitan reprezentacji Polski już w 2012 roku brał udział w kampanii „Nie wstydzę się Jezusa”. Już trzynaście lat temu otwarcie mówił o swoim przywiązaniu do Boga. - Jestem katolikiem i nie wstydzę się Jezusa ani swojej wiary, bo wiem, że Pan Bóg na pewno cały czas nade mną czuwa - mówił Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski z oficjalnym pożegnaniem. "Dzięki za wszystko"

Niedawno w podcaście u Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego Lewandowski opowiadał, że wiara w Boga bardzo mu pomogła w kryzysowych momentach w życiu. Zwłaszcza po śmierci jego taty.

- Pomaga i pomogła, jak straciłem ojca. Wtedy ten punkt patrzenia w niebo był jakby mocniejszy. To wsparcie często mi towarzyszy z tych stron - mówił.

Lewandowski wraca do gry po kontuzji

Robert Lewandowski szykuje się do wielkiego powrotu na boisko. Po kontuzji na zgrupowaniu kadry narodowej, kapitan reprezentacji musiał pauzować wiele dni, ale już w ten weekend ma wrócić do gry w meczu z Elche.

Polski piłkarz ominął spotkanie Ligi Mistrzów czy bardzo ważne dla Barcelony El Clasico. Podopieczni Hansiego Flicka przegrali spotkanie z Realem 1:2.