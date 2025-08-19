Spór nad grobem Felixa Baumgartnera. Rodzina i partnerka kłócą się o spadek, polisa na pół miliarda

Rumuńskie media informują o narastającym konflikcie między partnerką a rodzicami zmarłego Felixa Baumgartnera. Do napięć miało dojść już podczas przygotowań do pogrzebu, a w tle pojawia się również kwestia spadku po Austriaku.

Spór o dziecictwo Felixa Baumgartnera

Felix Baumgartner, który zdobył sławę dzięki skokowi ze stratosfery, zginął 17 lipca tego roku. Austriacki spadochroniarz stracił kontrolę nad motoparalotnią i spadł z dużej wysokości do hotelowego basenu.

Od czasu tragedii jego partnerka, Mihaela Radulescu, jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Rumunskie media podają, że kobieta znajduje się także w konflikcie z rodziną Baumgartnera.

Serwis csid.ro pisze o „ogromnej sumie, która rozpaliła iskrę”. Chodzi o polisę ubezpieczeniową sportowca opiewającą na 500 mln euro, którą przejęli najbliżsi członkowie rodziny – rodzice i rodzeństwo. Do tego mieli oni odziedziczyć nieruchomości w Austrii i Szwajcarii oraz 5 mln euro z kont bankowych.

Radulescu, będąca partnerką Austriaka od 2014 roku, ale nieformalnie związana z nim, otrzymała jedynie kilka przedmiotów o wartości sentymentalnej, w tym medale, zegarek oraz kombinezon, w którym Baumgartner wykonywał słynny skok ze stratosfery.

Pogrzeb Felixa Baumgartnera: pierwsze niesnaski

Rumuńskie media podkreślają, że napięcia pojawiły się już podczas organizacji pogrzebu. Playtech.ro informuje: „Relacje między Mihaelą a rodzicami Felixa nigdy nie były bliskie, a napięcia nasiliły się po tragedii. Według świadków teściowie unikali nawet zbliżania się do trumny syna podczas dwudniowego – otwartego dla kibiców – czuwania, w którym uczestniczyła Mihaela”.

Media zwracają również uwagę na wpisy Radulescu w mediach społecznościowych, w których zaznacza, że będzie walczyć o pamięć i dziedzictwo Felixa.

„Uczyniłam tego mężczyznę najszczęśliwszym człowiekiem, jakim kiedykolwiek był, a on zrobił to samo dla mnie. Dąż do takiej miłości, wspólnego śpiewania, do tego, co jest najważniejsze w życiu każdego człowieka – MIŁOŚCI do osoby, z którą dzielisz swoje życie. To najprostsza droga do szczęścia. Czasami niektórzy przyjaciele, nieznajomi, a nawet rodzina nigdy tego nie zrozumieją” – pisała w połowie sierpnia.

Dodała również: „Ten idealny mężczyzna zasługuje na całą miłość i szacunek, jakie okazywał WSZYSTKIM, łącznie z tymi, którzy nigdy go nie rozumieli. Będę o ciebie walczyć, moja miłości”.

