Mariusz Pudzianowski, legenda sportów siłowych i MMA, kiedyś zmierzył się z… karpiem, co dziś wywołałoby skandal.

Archiwalne zdjęcia z 2012 roku pokazują "Pudziana" w akcji z wigilijną rybą, budząc kontrowersje wokół humanitarnego traktowania zwierząt.

Eksperci podkreślają, że karpie odczuwają ból, a ich tradycyjne przygotowanie do świąt jest coraz częściej krytykowane.

Mariusz Pudzianowski "humanitarny" wobec karpia

W wielu polskich domach nie sposób wyobrazić sobie Wigilię bez karpia. To, że na świątecznym stole króluje ta ryba, dla nikogo raczej nie stanowi problemu. Inaczej sprawa wygląda z otoczką związaną z przygotowaniem tej ryby do podania. W 2025 roku zabijanie karpia u wielu ludzi wzbudza niesmak czy wręcz obrzydzenie. Do tego grona raczej nie zalicza się Mariusz Pudzianowski. Jeszcze w zeszłym roku "Pudzian" wbił kij w mrowisko, zamieszczając specjalne nagranie, w którym podzielił się refleksją nie tylko na temat świątecznego karpia.

Powiem wam tak, są obecne czasy - co, zaraz powiedzą, że się znęcam nad zwierzętami. Hm, ja bym faktycznie zrobił to humanitarnie. Wyciągnął go z wody, nie męczył, wyciągnę sobie ze trzy sztuki, młotkiem ogłuszył, łeb uciął, wypatroszył, (...), przyprawił i gotowy na patelnie

- mówił na nagraniu gwiazdor MMA i były strongman. My w swoim archiwum odkopaliśmy zdjęcia, na których doskonale widać, jak "Pudzian" walczy z karpiem. Fotografie zrobione były w 2012 roku.

Doktor podkreśla: "karpie odczuwają ból i cierpią"

Dziś te zdjęcia wywołują olbrzymi skandal. Dr Michał Rudy, autor książki "Traktat o uśmiercaniu zwierząt", już w 2019 roku w rozmowie z Onetem mówił, że "karpie odczuwają ból i cierpią". Podkreślił też, że "dzisiaj na pewno nie musimy już kupować żywej ryby, a z punktu widzenia kulinarnego nie ma to większego sensu".

W szczególności, jeżeli mowa o kupieniu żywej ryby na dwa, trzy tygodnie przed Wigilią. Najlepiej byłoby, żeby karpie pod odłowieniu od razu były przemieszczane do zakładu produktów rybołówstwa

- dodał ekspert. Mamy nadzieję, że karpie, które dostały się w ręce Mariusza Pudzianowskiego, nie cierpiały tak, jak jego rywale w pojedynkach MMA. A w galerii pokazujemy "starcie" karp vs. "Pudzian" z 2012 roku.

