Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. Jego luksusowa posiadłość zwali was z nóg [GALERIA]

Piotr Mika
Mateusz Sobiecki
2025-08-14 8:47

Mariusz Pudzianowski to jedna z największych gwiazd polskiego sportu i niekwestionowana legenda organizacji KSW. Najpierw podbił dyscyplinę strongman, a później został jedną z ikon MMA w Polsce. Pięciokrotny mistrz świata zarobił fortunę w sporcie, a do tego wciąż prowadzi wiele intratnych biznesów. To pozwoliło mu m.in. na postawienie pięknej posiadłości. Zobacz w galerii, jak wygląda dom Mariusza Pudzianowskiego.

Tak miesza Mariusz Pudzianowski

Mariusz Pudzianowski zapracował sobie przez lata na miano jednej z legend polskiego sportu. To dzięki niemu w Polsce przez kilka ładnych lat panowała moda na strongmanów, a później „Pudzian” postanowił zrobić karierę w MMA. Stał się on jedną z ikon mieszanych sztuk walki w Polsce i legendą KSW. Niedawno pojawiło się wiele spekulacji na temat tego, gdzie ostatecznie skończy były strongman, ponieważ wiele mówiło się o możliwym przejściu do FAME, a sam zawodnik podgrzewał atmosferę, udostępniając na swoich profilach w mediach społecznościowych sugerujące, że zastanawia się on między wybraniem KSW, FAME MMA, a nawet przejściem na sportową emeryturę.

Wielu kibicom nie podoba się decyzja Mariusza Pudzianowskiego, który od wielu tygodni łączony jest ze światem freak-fightów. Niewykluczone, że "Dominator" już niedługo zadebiutuje w FAME MMA. Na razie jednak brak oficjalnego potwierdzenia tych informacji. Wielu fanów twierdzi, że ta decyzja podyktowana jest kwestią finansową i wskazują, że "Pudzianowi" pieniędzy nie brakuje".

Zobacz, jak mieszka Mariusz Pudzianowski. Niesamowita posiadłość "Pudziana". Kliknij w galerię i sprawdź.

Tak mieszka Mariusz Pudzianowski
20 zdjęć
Sam Mariusz Pudzianowski mówił wielokrotnie, że on nic nie musi i już tylko „może”. Trudno się z tym nie zgodzić, bo dla pieniędzy Pudzianowski na pewno już walczyć nie musi – przez lata kariery dorobił się fortuny, którą pomnaża w swoich biznesach, których nie brakuje. Dzięki temu mógł pozwolić sobie na luksusową posiadłość – jest to duży teren otoczony wysokimi żywopłotami, więc trudno w ogóle dostrzec, co na nim się znajduje. Wiele mówią jednak materiały udostępniane przez Pudzianowskiego w mediach społecznościowych – na terenie posiadłości znajduje się m.in. przestronna altana, w której zawodnik MMA przesiaduje podczas choćby robienia grilla. Sam dom natomiast jest wyposażony w saunę czy siłownię, więc Pudzianowski nie musi daleko się ruszać, by dbać o swoją formę fizyczną. W galerii powyżej zobaczycie, jak mieszka Mariusz Pudzianowski.

Co wiesz o "Pudzianie"?
