Tak miesza Mariusz Pudzianowski

Mariusz Pudzianowski zapracował sobie przez lata na miano jednej z legend polskiego sportu. To dzięki niemu w Polsce przez kilka ładnych lat panowała moda na strongmanów, a później „Pudzian” postanowił zrobić karierę w MMA. Stał się on jedną z ikon mieszanych sztuk walki w Polsce i legendą KSW. Niedawno pojawiło się wiele spekulacji na temat tego, gdzie ostatecznie skończy były strongman, ponieważ wiele mówiło się o możliwym przejściu do FAME, a sam zawodnik podgrzewał atmosferę, udostępniając na swoich profilach w mediach społecznościowych sugerujące, że zastanawia się on między wybraniem KSW, FAME MMA, a nawet przejściem na sportową emeryturę.

Wielu kibicom nie podoba się decyzja Mariusza Pudzianowskiego, który od wielu tygodni łączony jest ze światem freak-fightów. Niewykluczone, że "Dominator" już niedługo zadebiutuje w FAME MMA. Na razie jednak brak oficjalnego potwierdzenia tych informacji. Wielu fanów twierdzi, że ta decyzja podyktowana jest kwestią finansową i wskazują, że "Pudzianowi" pieniędzy nie brakuje".

"Pudzianowski jest niezastąpiony". Arkadiusz Wrzosek przed XTB KSW 100 | Andrzej Kostyra

Sam Mariusz Pudzianowski mówił wielokrotnie, że on nic nie musi i już tylko „może”. Trudno się z tym nie zgodzić, bo dla pieniędzy Pudzianowski na pewno już walczyć nie musi – przez lata kariery dorobił się fortuny, którą pomnaża w swoich biznesach, których nie brakuje. Dzięki temu mógł pozwolić sobie na luksusową posiadłość – jest to duży teren otoczony wysokimi żywopłotami, więc trudno w ogóle dostrzec, co na nim się znajduje. Wiele mówią jednak materiały udostępniane przez Pudzianowskiego w mediach społecznościowych – na terenie posiadłości znajduje się m.in. przestronna altana, w której zawodnik MMA przesiaduje podczas choćby robienia grilla. Sam dom natomiast jest wyposażony w saunę czy siłownię, więc Pudzianowski nie musi daleko się ruszać, by dbać o swoją formę fizyczną. W galerii powyżej zobaczycie, jak mieszka Mariusz Pudzianowski.

