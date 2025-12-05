Kibice nie odpuszczają Ziobrze. Życzą mu wszystkiego, co najgorsze

Zbigniew Ziobro cały czas pod ostrzałem kibiców. Teraz uderzono w niego na meczu Pucharu Polski
Za nami już 1/8 finału Pucharu Polski, która przyniosła masę zaskakujących wyników. W tej rundzie poległo wielu faworytów – 3. ligowa Avia Świdnik pokonała 1. ligową Polonię Bytom, 2. ligowa Chojniczanka Chojnice ograła ekstraklasową Koronę Kielce, a spośród faworytów na tym etapie odpadła Jagiellonia Białystok, choć miała teoretycznie dość trudnego rywala, bo ze swojego poziomu rozgrywkowego, GKS Katowice. Jedną z największych sensacji była wygrana Zawiszy Bydgoszcz z Wisłą Kraków – różnica klas jest tutaj taka, jak w starciu Avii z Polonią Bytom, jednak Wisła Kraków to zdecydowany lider zaplecza Ekstraklasy i przed spotkaniem awans był przypisywany „Białej Gwieździe” niemal z urzędu.
Co więcej, Wisła przegrała to spotkanie bardzo wyraźnie, bo aż 1:4! Ale po meczu mówi się nie tylko o tym, co działo się na boisku, ale także o tym, jaki transparent wywieszono w trakcie spotkania na trybunach. Po meczach Ekstraklasy i Ligi Konferencji obrażanie Zbigniewa Ziobry przez polskich kibiców dotarło także do Pucharu Polski. – Ziobro, za wszystkie krzywdy, które Polakom wyrządziłeś, zdychaj w piekle, bo na to zasłużyłeś – obwieszczał transparent wywieszony podczas spotkania Zawisza Bydgoszcz – Wisła Kraków.
Przypomnijmy, że poprzednio podobne transparenty pojawiały się na meczach Ekstraklasy – Cracovii z Motorem Lublin, Lecha Poznań z Radomiakiem Radom i Motoru Lublin z Legią Warszawa, a także na spotkaniu Ligi Konferencji, w którym Legia Warszawa podejmowała Spartę Praga. „Koronnego stworzyłeś, za niewinność wielu wsadziłeś, karma wróciła, nowotwór zżera. Oto historia Ziobry k***y, c***a”, „Ziobro parówo, oddaj Polakom miliony, w kryminale będziesz przecw****y”, Ziobro, ku**o je***a! Zapraszamy za więzienne bramy, tam rachunki wyrównamy!”, „Zamykanie ludzi było twoim celem. Teraz w hierarchii zostałeś c****m”, „Tak kończy minister niesprawiedliwości. "C**j ci w d**ę od nieproszonych gości” – to mogliśmy przeczytać na poprzednich banerach skierowanych do byłego ministra sprawiedliwości.
