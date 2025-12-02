Zbigniew Ziobro wulgarnie zwyzywany przez kibiców! Kolejny transparent na meczu

Zbigniew Ziobro wciąż na celowniku polskich kibiców. Transparent za transparentem

W minionej kolejce PKO BP Ekstraklasy kluby biorące udział w rywalizacji europejskiej nie radziły sobie najlepiej, choć nie było też tragedii. Jedynie Raków wygrał swoje spotkanie, zmiatając Arkę Gdynia 4:1. Z kolei Jagiellonia Białystok, Lech Poznań oraz Legia Warszawa zremisowały swoje spotkania. To właśnie na meczu tej ostatniej z wymienionych drużyn z Motorem Lublin pojawiły się kolejne transparenty uderzające w Zbigniewa Ziobrę.

W ostatnim czasie polscy kibice mocno „wsiedli” na byłego ministra sprawiedliwości. „Koronnego stworzyłeś, za niewinność wielu wsadziłeś, karma wróciła, nowotwór zżera. Oto historia Ziobry k***y, c***a” - brzmiał transparent na meczu Cracovii z Motorem Lublin. „Ziobro parówo, oddaj Polakom miliony, w kryminale będziesz przecw****y” - pisali z kolei kibice Lecha Poznań w meczu z Radomiakiem Radom. „Ziobro parówo, oddaj Polakom miliony, w kryminale będziesz przecw****y” - taki zaś napis widniał na meczu Legii ze Spartą Praga w Lidze Konferencji, na którym obecny był m.in. prezydent Karol Nawrocki.

Kolejny transparent, a nawet dwa, pojawiły się znów na meczu Ekstraklasy, tym razem Motoru Lublin z Legią Warszawa. „Zamykanie ludzi było twoim celem. Teraz w hierarchii zostałeś c****m” - brzmiał jeden z nich. „Tak kończy minister niesprawiedliwości. "C**j ci w d**ę od nieproszonych gości” - dodano na drugim. Trudno przewidzieć, jak długo kibice zamierzają uderzać z Ziobrę, któremu obecnie grozi w Polsce wiele lat więzienia. Przypominamy, że Zbigniew Ziobro jest oskarżony w głośnej sprawie nadużyć i nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.