Zbigniew Ziobro znów ostro zaatakowany przez kibiców! Fani Legii nie mieli dla niego litości

Zbigniew Ziobro oberwał także od kibiców Legii. Dosadny transparent

4. kolejka Ligi Konferencji była jedną z najbardziej udanych w wykonaniu polskich klubów. Lech Poznań ograł wymagające Lausanne 2:0, Raków rozbił Rapid Wiedeń 4:1, a Jagiellonia skromnie ograła KuPS Kuopio 1:0. Tak dobre wyniki polskie zespoły notowały wcześniej tylko w pierwszej kolejce i tak samo jak wtedy, tak i teraz, tylko jeden z nich się wyłamał – Legia Warszawa jako jedyna nie zdobyła ani jednego punktu do tabeli fazy ligowej i do rankingu UEFA, przegrywając ze Spartą Praga 0:1.

Jednak po meczu wiele mówi się nie tylko o samym wyniku. Na spotkaniu pojawił się prezydent Karol Nawrocki w towarzystwie m.in. Mariusza Błaszczaka. Nie byli to jednak jedyni z najbardziej rozpoznawalnych polityków, jacy się na tym meczu pojawili – na trybunach pojawił się także niezwykle kontrowersyjny Grzegorz Braun. Jakby tego było mało, towarzyszył mu... morderca Janusz Waluś. Ostatnia ze wspomnianych postaci już wcześniej wywołała kontrowersje, gdy została zaproszona na „Żyletę” podczas meczu z Pogonią Szczecin w Ekstraklasie. Ale to nie był koniec politycznych „atrakcji” tego dnia.

Podczas meczu kibice Legii wywiesili także kolejny transparent poświęcony Zbigniewowi Ziobrze. Wcześniej ostro byłego ministra potraktowali fani Lecha Poznań oraz Cracovii, którzy wywiesili obraźliwe transparenty na jego temat: „Ziobro parówo, oddaj Polakom miliony, w kryminale będziesz przecw****y”, „Koronnego stworzyłeś, za niewinność wielu wsadziłeś, karma wróciła. Nowotwór zżera. Oto historia Ziobry k***y i c***a” – mogliśmy przeczytać. Choć kibice Lecha i Legii są do siebie wrogo nastawieni, to w przypadku Ziobry są zaskakująco zgodni. – Ziobro, ku**o je***a! Zapraszamy za więzienne bramy, tam rachunki wyrównamy! – napisali kibice Legii na transparencie podczas meczu ze Spartą Praga.

Zbigniew Ziobro przez lata był ministrem sprawiedliwości, ale teraz sam musi stawić czoła sądowi. Właśnie w czasach kierowania Ministerstwem Sprawiedliwości Ziobro miał dopuścić się przestępstwa przeciwko mieniu znacznej wartości. Chodzi o ponad 150 mln złotych przywłaszczonych z Funduszu Sprawiedliwości. – Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawę dla prokuratora, by przyjąć, że pan Zbigniew Ziobro założył taką grupę, która składała się z urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz osób pełniących funkcje publiczne w tymże ministerstwie, a także z osób, które były powiązane z podmiotami-beneficjentami uzyskanych środków z Funduszu Sprawiedliwości. Te osoby popełniały przestępstwa przeciwko mieniu i przeciwko dokumentom. Ustalono, że w ramach 26 czynów przywłaszczono ponad 150 mln zł środków z Funduszu Sprawiedliwości – mówiła w październiku 2025 roku prok. Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa Prokuratury Generalnej.