Kto prowadzi ceremonię losowania grup MŚ 2026? Kim jest Heidi Klum? ZDJĘCIA

Heidi Klum poprowadzi ceremonię losowania grup MŚ 2026 w Waszyngtonie, a towarzyszyć jej będą Kevin Hart i Danny Ramirez.

Klum to niemiecko-amerykańska supermodelka i potentatka medialna, która od ponad 30 lat utrzymuje się w czołówce świata mody i rozrywki.

Poznajcie szczegóły dotyczące kariery i majątku Heidi Klum, która z nastolatki z Niemiec stała się ikoną show-biznesu.

Kim jest Heidi Klum, prowadząca ceremonię losowania grup MŚ 2026?

Heidi Klum ma 52 lata. Na świat przyszła 1 czerwca 1973 w Bergisch Gladbach pod Kolonią. Pochodząca z Niemiec supermodelka od ponad 30 lat należy do najbardziej rozpoznawalnych i najbogatszych osób w świecie mody i show-biznesu. Sławę zyskała, zdobywając kontrakt modelingowy na 300 000 dolarów po wygraniu krajowego konkursu w swojej ojczyźnie jako nastolatka. W ciągu ostatnich 30 lat Klum stała się jedną z najbardziej cenionych supermodelek na świecie. Pojawiła się na okładkach magazynów Elle, InStyle, Marie Claire i Glamour. Była byłą „Aniołkiem” Victoria's Secret i stałą bywalczynią wydania Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Heid Klum przekuła swój sukces modelingowy w bogactwo, inwestując w różne przedsięwzięcia biznesowe. W 2004 roku została gospodarzem, jurorką i producentem programu „Project Runway”, amerykańskiego show telewizyjnego, w którym projektanci mody rywalizują o szansę na uruchomienie własnej linii odzieżowej. Heidi Klum była również jurorką w amerykańskim konkursie talentów „America’s Got Talent”. Projektuje również odzież. Jej majątek wyceniany jest na 160 milionów dolarów.

