Mariusz Pudzianowski o relacjach z kobietami. Tak odpowiedział na pytanie o żonę

Mariusz Pudzianowski jest jednym z najsłynniejszych polskich sportowców

„Pudzian” bardzo mocno dba o swoją prywatność

Jak na przestrzeni lat wypowiadał się na temat swoich relacji z kobietami?

Mariusz Pudzianowski o kobietach w jego życiu

Życie Mariusza Pudzianowskiego śledzą miliony ludzi w Polsce. „Pudzian” przez lata był na świecznikach – najpierw jako strongman, a teraz jako gwiazda KSW. Były najsilniejszy człowiek świata dba jednak bardzo mocno o swoją prywatność i niektórymi aspektami życia najzwyczajniej w świecie nie dzieli się publicznie. Tym tematem są chociażby jego związki. Kilkukrotnie Pudzianowski kąśliwie odpowiadał na pytania o kobietę w jego życiu.

W kanale „Motywacyjny szok” Mariusz Pudzianowski szczerze wypowiedział się na temat sercowych spraw.

- Bardzo często zadają mi pytania, a bo ty kobiet nie masz, bo to, bo tamto. A jak mówię, żebyś ty tylko używał tyle, co ja, to by było dobrze. [...] Jest wszystko na miejscu, tak jak powinno być, tylko są pewne sfery życia, którego po prostu nie pokazuję i nie pokażę – przyznał wprost.

Czy Mariusz Pudzianowski ma żonę? Tak odpowiedział na to pytanie

Mariusz Pudzianowski został zapytany też przez jednego z fanów, czy ma żonę. „Pudzian”, który słynie z kąśliwych odpowiedzi na intymne pytania, nie gryzł się w język i postanowił zareagować w bardzo nietypowy sposób.

- Nie, ale dwie kochanki i sąsiadkę dobrą – napisał kąśliwie Pudzianowski.

Zabawna reakcja Mariusza Pudzianowskiego rozbawiła internautów, a komentarz zapewnił wiele polubień i reakcji fanów gwiazdy KSW.

