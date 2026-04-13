Szachowa mistrzyni grała w rozpinanej sukience i rozpaliła internet! Przesadziła?

Qiyu Zhou nie jest postacią anonimową. To utytułowana zawodniczka, która w młodym wieku zdobyła tytuł arcymistrzyni i wygrywała mistrzostwa świata w swojej kategorii wiekowej. Jednak od pewnego czasu jej kariera skupia się głównie na działalności w internecie, gdzie jako streamerka "akaNemsko" na platformie Twitch i twórczyni treści, próbuje odczarować wizerunek szachów. Jej misją, jak sama podkreśla, jest pokazanie, że szachy mogą być rozrywką dynamiczną, zabawną i dostępną dla każdego, a nie tylko dla wąskiego grona wtajemniczonych. Styl, w jakim to robi – pełen energii, humoru i odważnych kreacji – drastycznie odbiega od stereotypowego obrazu szachisty.

Grała w szachy w rozpinanej sukience i się zaczęło

Ostatnio w sieci zawrzało po publikacji materiałów z Nemo w przyciągającej wzrok czerwonej sukience z zamkami na biuście i dolnej części ciała. W opinii części internautów, strój arcymistrzyni był zbyt daleko posuniętą prowokacją i próbą „seksualizacji” dyscypliny, która powinna opierać się wyłącznie na sile umysłu. Z drugiej strony, dzięki takim postaciom jak Qiyu Zhou, szachy zyskują ogromną popularność, docierając do zupełnie nowych, młodszych odbiorców. Wskazywano, że nikt nie powinien dyktować kobiecie, jak ma się ubierać, a ocenianie jej przez pryzmat stroju, a nie umiejętności, jest niesprawiedliwe.

Sama Qiyu Zhou, która w przeszłości otwarcie mówiła o wypaleniu spowodowanym presją w szachach wyczynowych, zdaje się nie przejmować krytyką. Jej celem jest pokazać, że w szachy można grać dla przyjemności. A jej wizerunek, w tym odważne stroje, jest częścią tej strategii – ma przyciągać uwagę i przełamywać stereotypy. To wychodzi jej naprawdę świetnie - tylko na Instagramie jej szachowy profil obserwuje blisko 900 tysięcy użytkowników! A jej główną platformą są serwisy wideo, czyli przede wszystkim Twitch i YouTube.