Szachowa mistrzyni grała w rozpinanej sukience i rozpaliła internet! Przesadziła?

KH Bartosz Olszewski
2026-04-13 13:20

W świecie, gdzie strategia i intelektualna dyscyplina od wieków stanowią nienaruszalny fundament, jeden obraz wystarczył, by wywołać prawdziwą burzę. Bohaterką zamieszania stała się Qiyu Zhou, chińsko-kanadyjska arcymistrzyni (WGM) znana w sieci jako „Nemo” lub „akaNemsko”. Grając w szachy w przestrzeni publicznej, pojawiła się w odważnej, czerwonej sukience z charakterystycznymi zamkami na biuście, a internet zapłonął!

Qiyu Nemo Zhou
Galeria zdjęć 22

Qiyu Zhou nie jest postacią anonimową. To utytułowana zawodniczka, która w młodym wieku zdobyła tytuł arcymistrzyni i wygrywała mistrzostwa świata w swojej kategorii wiekowej. Jednak od pewnego czasu jej kariera skupia się głównie na działalności w internecie, gdzie jako streamerka "akaNemsko" na platformie Twitch i twórczyni treści, próbuje odczarować wizerunek szachów. Jej misją, jak sama podkreśla, jest pokazanie, że szachy mogą być rozrywką dynamiczną, zabawną i dostępną dla każdego, a nie tylko dla wąskiego grona wtajemniczonych. Styl, w jakim to robi – pełen energii, humoru i odważnych kreacji – drastycznie odbiega od stereotypowego obrazu szachisty.

Kochają się w niej faceci z całego świata. Właśnie skończyła 24 lata. To najpiękniejsza szachistka?

Grała w szachy w rozpinanej sukience i się zaczęło

Ostatnio w sieci zawrzało po publikacji materiałów z Nemo w przyciągającej wzrok czerwonej sukience z zamkami na biuście i dolnej części ciała. W opinii części internautów, strój arcymistrzyni był zbyt daleko posuniętą prowokacją i próbą „seksualizacji” dyscypliny, która powinna opierać się wyłącznie na sile umysłu. Z drugiej strony, dzięki takim postaciom jak Qiyu Zhou, szachy zyskują ogromną popularność, docierając do zupełnie nowych, młodszych odbiorców. Wskazywano, że nikt nie powinien dyktować kobiecie, jak ma się ubierać, a ocenianie jej przez pryzmat stroju, a nie umiejętności, jest niesprawiedliwe.

Sama Qiyu Zhou, która w przeszłości otwarcie mówiła o wypaleniu spowodowanym presją w szachach wyczynowych, zdaje się nie przejmować krytyką. Jej celem jest pokazać, że w szachy można grać dla przyjemności. A jej wizerunek, w tym odważne stroje, jest częścią tej strategii – ma przyciągać uwagę i przełamywać stereotypy. To wychodzi jej naprawdę świetnie - tylko na Instagramie jej szachowy profil obserwuje blisko 900 tysięcy użytkowników! A jej główną platformą są serwisy wideo, czyli przede wszystkim Twitch i YouTube.

Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CHINY
SZACHY
KANADA