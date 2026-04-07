Kochają się w niej faceci z całego świata. Właśnie skończyła 24 lata. To najpiękniejsza szachistka?

Andrea Botez, urodzona 6 kwietnia 2002 roku, swoją przygodę z szachami rozpoczęła w wieku zaledwie sześciu lat, idąc w ślady starszej siostry, Alexandry. Jej talent szybko zaowocował sukcesami – w 2010 roku zdobyła mistrzostwo Kanady dziewcząt do lat 8, a w 2015 roku została mistrzynią Kolumbii Brytyjskiej kobiet. Mimo młodego wieku, jej styl gry przyciągał uwagę, a z biegiem lat urodziwa szachistka rumuńskiego pochodzenia zyskała ogromną rozpoznawalność! Nawet jeśli w przeciwieństwie do Alexandry nie udało jej się zdobyć szachowego tytułu.

Najpiękniejsza szachistka świata, Andrea Botez?

Prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił jednak wraz z rozwojem kanału "BotezLive" na platformach Twitch i YouTube, który prowadzi razem z siostrą. Szczególnie w okresie pandemii ich popularność eksplodowała, przyciągając miliony widzów. Siostry Botez, dzięki swojej charyzmie, poczuciu humoru i interakcji z fanami, uczyniły szachy przystępnymi i ekscytującymi dla zupełnie nowej publiczności. Ich transmisje, podczas których grają z przypadkowymi ludźmi na ulicach miast czy z innymi gwiazdami internetu, biją rekordy popularności.

Andrea nie ogranicza się jednak tylko do szachów. Z powodzeniem rozwija swoją karierę jako DJ-ka, grając na międzynarodowych imprezach i publikując swoje sety z gatunku techno i house, które zdobywają setki tysięcy wyświetleń. Ta wszechstronność, połączona z urodą i naturalnym wdziękiem, sprawiła, że media i fani okrzyknęli ją "najpiękniejszą" szachistką świata. Na samym Instagramie ma blisko milion obserwujących z całego globu!

Choć sama podchodzi do tych tytułów z dystansem, nie da się ukryć, że jej działalność znacząco przyczyniła się do wzrostu popularności szachów, zwłaszcza wśród kobiet. Zdjęcia pięknej Andrei Botez znajdziesz w naszej galerii.