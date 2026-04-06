Jakub Kamiński zaręczył się z piękną Moniką Wojtas! Spodziewają się dziecka [ZDJĘCIA]

Michał Chojecki
2026-04-06 17:54

Jakub Kamiński przeżywa piękne chwile w życiu prywatnym. Piłkarz FC Koeln i reprezentacji Polski w świąteczną niedzielę strzelił w Budeslidze ładną bramkę po indywidualnej akcji, a gola celebrował, wsadzając sobie piłkę pod koszulkę i ssąc kciuk. W ten charakterystyczny sposób pochwalił się, że wkrótce zostanie ojcem. Teraz jego dziewczyna Monika Wojtas opublikowała zdjęcia z zaręczyn!

Jakub Kamiński wyrasta na coraz ważniejszego piłkarza reprezentacji Polski, która niestety nie zdołała zakwalifikować się na tegoroczny mundial. Po transferze z Lecha Poznań do WfL Wolfsburg skrzydłowy najpierw strzelał gole dla "Wilków", a potem w lipcu 2025 r. został wypożyczony do FC Koeln. W świąteczną niedzielę Kamiński strzelił gola w wyjazdowym meczu Bundesligi z Eintrachtem Frankfurt (2:2), a następnie ogłosił światu, że zostanie ojcem!

Partnerka piłkarza, Monika Wojtas, jest w ciąży. A teraz okazało się, że para się zaręczyła. Dziewczyna Jakuba Kamińska na Instagramie opublikowała zdjęcie z pierścionkiem. Dodała do tego serię fotografii z piłkarzem. Kibice pośpieszyli z gratulacjami, do których i my się dołączamy!

Jakub Kamiński i jego dziewczyna Monika Wojtas tworzą parę już od dłuższego czasu, ale chronią swoją prywatność i bardzo rzadko publikują w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia. Te, którymi dzielą się z kibicami, często są tak skadrowane, że piłkarza dość trudno na nich poznać. Wiadomo, że Monika Wojtas przeprowadziła się z Kubą Kamińskiem do Niemiec. Pojawia się na meczach reprezentacji Polski (m.in. na PGE Narodowym) i towarzyszyła mu przy oficjalnej prezentacji w Kolonii w lipcu 2025. Monika Wojtas nie jest typową przedstawicielką WAGs. Unika rozgłosu, bije od niej wdzięk i naturalność. Jest utalentowaną malarką (publikowała swoje obrazy na Instagramie). Ma przepiękny uśmiech i boską figurę. Lubi grać w tenisa, często podkreśla miłość do sportu i fitnessu, o czym pisały również media niemieckie (np. EXPRESS). Poniżej zdjęcia pięknej Moniki Wojtas, dziewczyny Jakuba Kamińskiego.

GALERIA: Monika Wojtas, piękna dziewczyna Jakuba Kamińskiego

Przemysław Kamiński zaręczył się z Moniką WOjtas
Galeria zdjęć 40
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAKUB KAMIŃSKI