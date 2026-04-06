Jakub Kamiński zaręczył się z piękną Moniką Wojtas! Spodziewają się dziecka [ZDJĘCIA]

Jakub Kamiński wyrasta na coraz ważniejszego piłkarza reprezentacji Polski, która niestety nie zdołała zakwalifikować się na tegoroczny mundial. Po transferze z Lecha Poznań do WfL Wolfsburg skrzydłowy najpierw strzelał gole dla "Wilków", a potem w lipcu 2025 r. został wypożyczony do FC Koeln. W świąteczną niedzielę Kamiński strzelił gola w wyjazdowym meczu Bundesligi z Eintrachtem Frankfurt (2:2), a następnie ogłosił światu, że zostanie ojcem!

Partnerka piłkarza, Monika Wojtas, jest w ciąży. A teraz okazało się, że para się zaręczyła. Dziewczyna Jakuba Kamińska na Instagramie opublikowała zdjęcie z pierścionkiem. Dodała do tego serię fotografii z piłkarzem. Kibice pośpieszyli z gratulacjami, do których i my się dołączamy!

Jakub Kamiński i jego dziewczyna Monika Wojtas tworzą parę już od dłuższego czasu, ale chronią swoją prywatność i bardzo rzadko publikują w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia. Te, którymi dzielą się z kibicami, często są tak skadrowane, że piłkarza dość trudno na nich poznać. Wiadomo, że Monika Wojtas przeprowadziła się z Kubą Kamińskiem do Niemiec. Pojawia się na meczach reprezentacji Polski (m.in. na PGE Narodowym) i towarzyszyła mu przy oficjalnej prezentacji w Kolonii w lipcu 2025. Monika Wojtas nie jest typową przedstawicielką WAGs. Unika rozgłosu, bije od niej wdzięk i naturalność. Jest utalentowaną malarką (publikowała swoje obrazy na Instagramie). Ma przepiękny uśmiech i boską figurę. Lubi grać w tenisa, często podkreśla miłość do sportu i fitnessu, o czym pisały również media niemieckie (np. EXPRESS). Poniżej zdjęcia pięknej Moniki Wojtas, dziewczyny Jakuba Kamińskiego.

GALERIA: Monika Wojtas, piękna dziewczyna Jakuba Kamińskiego

