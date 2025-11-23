Tak wygląda twarz Bartosza Żukowskiego po walce w FAME. Został błyskawicznie znokautowany [ZDJĘCIA]

Bartosz Żukowski, popularny aktor, zadebiutował w sportach walki

Aktor znany z roli Waldusia Kiepskiego w "Świecie według Kiepskich" przegrał w pierwszej rundzie

Żukowski został znokautowany błyskawicznie

FAME 28: Bartosz Żukowski przegrał w pierwszej rundzie!

Debiut Bartosza Żukowskiego w świecie freak-fightów trwał zaledwie kilkadziesiąt sekund. Aktor znany z roli Waldka Kiepskiego w „Świecie według Kiepskich” przegrał na gali Fame 28 z Tomaszem „Szalonym Reporterem” Matysiakiem przez szybki nokaut. Choć sportowo nie udało się wiele pokazać, 50-latek podkreśla, że sam występ był dla niego ogromnym wyzwaniem i sukcesem.

Pierwsze 10 sekund pojedynku przyniosło pierwszy nokdaun – po mocnym ciosie Żukowski padł na matę, ale wstał i próbował walczyć dalej. Chwilę później Matysiak ponowił atak i aktor znów znalazł się na deskach. Tym razem już bez możliwości kontynuowania. Cała walka trwała nieco ponad pół minuty.

Walduś Kiepski przegrał na gali Fame 28, a potem naprawdę powiedział to o Marcinie Najmanie! Wymowne słowa Bartosza Żukowskiego

– To zupełnie inna trema niż na scenie. Strach przed nieznanym, przed bólem… ale jednocześnie ogromna adrenalina – mówił Żukowski tuż po walce. – Wyszedłem do klatki, zmobilizowałem się w wieku 50 lat. To jest moje zwycięstwo.

Tak wyglądała twarz Bartosza Żukowskiego po walce

Aktor podpisał z Fame kontrakt na trzy pojedynki, a do debiutu przygotowywał się zaledwie przez cztery tygodnie. – Nie oszukujmy się, zaczynanie sportu quasi-wyczynowego w takim wieku musi wyglądać właśnie tak. Byłem na to gotowy. A Tomek naprawdę ma czym uderzyć – żartował.

Bartosz Żukowski otrzymał kilka bolesnych ciosów, a w niedzielę organizacja FAME pokazała, jak wyglądała twarz m.in. aktora przed i po pojedynku. To porównanie pokazało, że choć był to trudny pojedynek dla Żukowskiego, to widać to było także na jego twarzy.