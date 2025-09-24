Tragedia w rodzinie Adama Małysza! Pilna prośba córki legendarnego skoczka

Dramatyczne wieści z Wisły. W wyniku poważnego pożaru ucierpiała rodzina Adama Małysza, o czym poinformowała córka legendarnego skoczka. "W pensjonacie naszej cioci doszło do tragedii" - napisała Karolina Małysz, udostępniając zbiórkę założoną przez członków rodziny.

Pożar w Wiśle odbił się szerokim echem w całym kraju. "W niedzielę, 21 września tuż po godzinie 17.00, w jednym z pensjonatów w Wiśle przy ulicy Wyzwolenia zauważono płomienie. Ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się wewnątrz budynku" - informowało m.in. Radio Eska. Z ogniem walczyły aż 22 zastępy straży pożarnej, a akcja trwała kilka godzin. Na szczęście sytuację udało się opanować, a także nie było osób poszkodowanych. Ucierpiał jednak popularny pensjonat "Maria i Natasza", należący do rodziny Adama Małysza.

Tragedia w rodzinie Adama Małysza. Córka Karolina prosi o pomoc

O rodzinnym dramacie poinformowała córka legendarnego skoczka, Karolina Małysz. "W pensjonacie naszej cioci doszło do tragedii. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę i udostępnienie" - napisała w mediach społecznościowych, udostępniając zbiórkę założoną przez członków rodziny.

Dramat w rodzinie Adama Małysza. Córka skoczka prosi o pomoc
W opisie zbiórki przedstawiono szczegóły trudnej sytuacji. "Nasz rodzinny pensjonat Maria i Natasza Wisła powstawał przez trzy pokolenia. Zaczynaliśmy od kilku pokoi, a z biegiem lat, dzięki ciężkiej pracy naszej rodziny, budynek rósł i zmieniał się w miejsce, które pokochało wielu gości" - czytamy we wstępie.

"Niestety, w jednym momencie straciliśmy dorobek życia. W pożarze spłonął budynek o powierzchni ponad 350 m² – 11 pokoi, w tym 3 apartamenty, kuchnia, jadalnia oraz rowerownia/narciarnia. Straty są ogromne, liczone w milionach złotych. Po wstępnych oględzinach biegły ze straży stwierdził, że dom prawdopodobnie nie nadaje się już do uratowania i będzie przeznaczony do rozbiórki" - poinformowano o stratach. Na szczęście druga część pensjonatu nie ucierpiała i nadal może przyjmować gości, co daje promyk nadziei właścicielom.

W momencie publikacji tego tekstu na zbiórkę wpłacono już ponad 37 tysięcy złotych. Dokonało tego ponad 200 osób, ale nadal każda złotówka ma znaczenie. Zbiórkę można wesprzeć w TYM miejscu. Wystarczy kliknąć!

