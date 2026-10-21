Uczestniczki WTA Finals w bardzo prywatnych sytuacjach! Sabalenka, Switolina i Rybakina rozpaliły nie tylko fanów

WTA Finals 2026. Termin, miejsce i lista uczestniczek. Są m.in. Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka
Tegoroczny turniej WTA Finals niestety odbędzie się bez polskich zawodniczek. Liczymy jednak to, że w przyszłym sezonie zobaczymy tam i Igę Świątek, i Maję Chwalińską. Teraz pozostaje nam obserwowanie rywalizacji ośmiu innych tenisistek. Ostatnią, która zapewniła sobie przepustkę na turniej, jest Czeszka Karolina Muchova. Pełna lista uczestniczek WTA Finals 2026 przedstawia się następująco:
- Jelena Rybakina (Kazachstan)
- Aryna Sabalenka (Białoruś)
- Mirra Andiejewa (Rosja)
- Linda Noskova (Czechy)
- Coco Gauff (USA)
- Jessica Pegula (USA)
- Elina Switolina (Ukraina)
- Karolina Muchova (Czechy)
Nagły komunikat Igi Świątek! To definitywny koniec!
Turniej rozgrywany będzie w Indian Wells w dniach 8-15 listopada. Wszystkie zawodniczki to bardzo interesujące kobiety, które od czasu do czasu pokazują się w bardzo prywatnych sytuacjach. Zebraliśmy najciekawsze zdjęcia w naszej galerii. Zobaczysz w niej m.in. Arynę Sabalenkę niemal bez ubrań, Elinę Swiotolinę na plaży czy Jelenę Rybakinę w bikini. A to nie wszystko.
Galeria: Uczestniczki WTA Finals w bardzo prywatnej odsłonie. Sabalenka, Switolina, Rybakina i inne
Aryna Sabalenka odsłania ciało, a Elina Switolina rozstaje się z mężem
Jeśli chodzi o aktywność internetową, to bezkonkurencyjna wydaje się być Aryna Sabalenka, która bardzo często wrzuca na media społecznościowe bardzo pikantne zdjęcia, na których odkrywa różne zakamarki swojego ciała. Ostatnio z powodów pozasportowych głośno jest także o Elinie Switolinie, która poinformowała świat o rozstaniu ze swoim mężem Gaelem Monfilsem. Wydała specjalne oświadczenie, które wywołało wielką burzę w sieci. Potem zdecydowała się na kolejny osobisty wpis, który chyba tylko... podkręcił atmosferę.
Biust Aryny Sabalenki aż wylewał się z bikini! Gorące zdjęcia z greckiej wyspy