Uczestniczki WTA Finals w bardzo prywatnych sytuacjach! Sabalenka, Switolina i Rybakina rozpaliły nie tylko fanów

WTA Finals 2026. Termin, miejsce i lista uczestniczek. Są m.in. Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka

Tegoroczny turniej WTA Finals niestety odbędzie się bez polskich zawodniczek. Liczymy jednak to, że w przyszłym sezonie zobaczymy tam i Igę Świątek, i Maję Chwalińską. Teraz pozostaje nam obserwowanie rywalizacji ośmiu innych tenisistek. Ostatnią, która zapewniła sobie przepustkę na turniej, jest Czeszka Karolina Muchova. Pełna lista uczestniczek WTA Finals 2026 przedstawia się następująco:

Jelena Rybakina (Kazachstan)

Aryna Sabalenka (Białoruś)

(Białoruś) Mirra Andiejewa (Rosja)

Linda Noskova (Czechy)

Coco Gauff (USA)

Jessica Pegula (USA)

Elina Switolina (Ukraina)

(Ukraina) Karolina Muchova (Czechy)

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Turniej rozgrywany będzie w Indian Wells w dniach 8-15 listopada. Wszystkie zawodniczki to bardzo interesujące kobiety, które od czasu do czasu pokazują się w bardzo prywatnych sytuacjach. Zebraliśmy najciekawsze zdjęcia w naszej galerii. Zobaczysz w niej m.in. Arynę Sabalenkę niemal bez ubrań, Elinę Swiotolinę na plaży czy Jelenę Rybakinę w bikini. A to nie wszystko.

Galeria: Uczestniczki WTA Finals w bardzo prywatnej odsłonie. Sabalenka, Switolina, Rybakina i inne

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Aryna Sabalenka odsłania ciało, a Elina Switolina rozstaje się z mężem

Jeśli chodzi o aktywność internetową, to bezkonkurencyjna wydaje się być Aryna Sabalenka, która bardzo często wrzuca na media społecznościowe bardzo pikantne zdjęcia, na których odkrywa różne zakamarki swojego ciała. Ostatnio z powodów pozasportowych głośno jest także o Elinie Switolinie, która poinformowała świat o rozstaniu ze swoim mężem Gaelem Monfilsem. Wydała specjalne oświadczenie, które wywołało wielką burzę w sieci. Potem zdecydowała się na kolejny osobisty wpis, który chyba tylko... podkręcił atmosferę.

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