Wilfredo Leon zastał to po powrocie do pokoju! Wszystko opisał ze szczegółami

Polscy siatkarze walczą o pierwsze miejsce w grupie!

Faza grupowa mistrzostw świata pokazała, że czeka nas bardzo zwariowany turniej z ogromnymi niespodziankami. Do wielkiej sensacji można bez problemu dołączyć, czyli odpadnięcie Japonii w początkowej fazie turnieju. Reprezentacja Polski nie miała ogromnego wyzwania, choć w pierwszym meczu ekipa pod wodzą Nikoli Grbicia dopiero po grze na przewagi przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść w pierwszej partii.

Biało-czerwoni nie mają łatwo na Filipinach

Trener Nikola Grbić zdradził dziennikarzom, że w kadrze nie brakuje kłopotów zdrowotnych związanych ze zmianą klimatu.

- Firlej nie trenował w niedzielę rano. Ma lekkie przeziębienie, czasami to trwa jeden, dwa dni. Ale nie wiem czy weźmie udział w wieczornym treningu. Fornal miał też problemy żołądkowe przez kilka dni, chociaż już czuje się lepiej - zdradził trener Polaków.

Wilfredo Leon otrzymał niesamowitą niespodziankę! To spotkało siatkarza po powrocie do pokoju

Biało-czerwoni nie mogą narzekać na obsługę hotelową, która najwidoczniej mocno wspiera wicemistrzów olimpijskich. Wilfredo Leon po powrocie do pokoju spotkał się z miłym gestem. Siatkarz zdradził szczegóły w rozmowie z "TVP Sport".

- Były różne. Ostatnio pani, która sprząta w pokoju, zostawiła mi bardzo ładny napis po angielsku: "Walcz mocniej, zrób dużo asów i ataków. Oby było zwycięstwo" i do tego serducho. To dla mnie było bardzo miłe - zdradził przyjmujący.

Polska w ostatnim meczu fazy grupowej zmierzy się z Holandią. Mecz zaplanowany jest na 17 września o godzinie 12:00. Stawką spotkania jest pierwsze miejsce w grupie B.