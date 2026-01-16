Wydało się, ile w 2025 roku zarobił Robert Lewandowski! Kosmos, a do najlepszego i tak daleko

Robert Lewandowski ma za sobą udany rok. W 2025 sięgnął z Barceloną po potrójną koronę - mistrzostwo, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Jedyną rysą na tym sezonie pozostanie niespodziewana porażka z Interem w półfinale Ligi Mistrzów UEFA. Upragniony finał był o krok, ale po dogrywce to zespół z Mediolanu awansował i zmierzył się z PSG. Oczywiście mówimy głównie o poczynaniach Lewandowskiego w klubie, bo w reprezentacji Polski nie było tak kolorowo, ale to nie miało większego znaczenia w kontekście jego zarobków. A o tych znów zrobiło się głośno za sprawą corocznego rankingu "Sportico"!

Tajemnicza śmierć polskiego piłkarza. "Padł ofiarą brutalnego przestępstwa". Jego ciało znajduje się w Szwajcarii!

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich? Pytanie 1 z 17 Jak nazywa się ten piłkarz? Ludovic Obraniak Eugen Polanski Ariel Borysiuk Następne pytanie

Ile Robert Lewandowski zarobił w 2025 roku? Kosmos! A Ronaldo poza zasięgiem

Fachowcy "Sportico" tradycyjnie przygotowali zestawienie 100 najlepiej opłacanych sportowców na świecie. Dominują w nim Amerykanie, głównie za sprawą kosmicznych pensji w NBA i NFL, ale z europejskiej perspektywy to piłkarze są najciekawsi. W prestiżowym gronie znalazł się między innymi Lewandowski!

Kapitan reprezentacji Polski wedle tych danych zarobił w 2025 r. 38 milionów dolarów, z czego 26 z Barcelony, a resztę z własnych współprac! To ogromne pieniądze działające na wyobraźnię i pozwalające ustawić rodzinę na kilka pokoleń, ale stanowią jedynie procent do najlepiej opłacanego Cristiano Ronaldo.

Robert Lewandowski strzela, bo mniej gra? Jan Tomaszewski wskazuje klucz do formy i ogłasza: "Mamy kadrę na mundial!"

Portugalczyk tylko w zeszłym roku zainkasował... 260 mln dol., z czego aż 200 od saudyjskiego klubu Al-Nassr. Podium uzupełniają pięściarz Saul "Canelo" Alvarez (137 mln dol.) i odwieczny rywal Ronaldo - Leo Messi (130 mln dol.).

Oto najlepiej opłacani sportowcy 2025 roku: