Wydało się, ile w 2025 roku zarobił Robert Lewandowski! Kosmos, a do najlepszego i tak daleko

Kamil Heppen
2026-01-16 14:39

Robert Lewandowski od lat znajduje się wśród najlepszych piłkarzy świata, a za nim kolejny udany rok. Z Barceloną wygrał prawie wszystko i przy okazji zainkasował wielkie pieniądze. Wydało się, ile "Lewy" dokładnie zarobił w 2025 roku! Ta kwota robi wrażenie, ale do najlepszego pod tym względem Cristiano Ronaldo i tak daleko.

i

Autor: Brunner/Super Express

Robert Lewandowski ma za sobą udany rok. W 2025 sięgnął z Barceloną po potrójną koronę - mistrzostwo, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Jedyną rysą na tym sezonie pozostanie niespodziewana porażka z Interem w półfinale Ligi Mistrzów UEFA. Upragniony finał był o krok, ale po dogrywce to zespół z Mediolanu awansował i zmierzył się z PSG. Oczywiście mówimy głównie o poczynaniach Lewandowskiego w klubie, bo w reprezentacji Polski nie było tak kolorowo, ale to nie miało większego znaczenia w kontekście jego zarobków. A o tych znów zrobiło się głośno za sprawą corocznego rankingu "Sportico"!

Ile Robert Lewandowski zarobił w 2025 roku? Kosmos! A Ronaldo poza zasięgiem

Fachowcy "Sportico" tradycyjnie przygotowali zestawienie 100 najlepiej opłacanych sportowców na świecie. Dominują w nim Amerykanie, głównie za sprawą kosmicznych pensji w NBA i NFL, ale z europejskiej perspektywy to piłkarze są najciekawsi. W prestiżowym gronie znalazł się między innymi Lewandowski!

Kapitan reprezentacji Polski wedle tych danych zarobił w 2025 r. 38 milionów dolarów, z czego 26 z Barcelony, a resztę z własnych współprac! To ogromne pieniądze działające na wyobraźnię i pozwalające ustawić rodzinę na kilka pokoleń, ale stanowią jedynie procent do najlepiej opłacanego Cristiano Ronaldo.

Portugalczyk tylko w zeszłym roku zainkasował... 260 mln dol., z czego aż 200 od saudyjskiego klubu Al-Nassr. Podium uzupełniają pięściarz Saul "Canelo" Alvarez (137 mln dol.) i odwieczny rywal Ronaldo - Leo Messi (130 mln dol.).

Oto najlepiej opłacani sportowcy 2025 roku:

  • 1. Cristiano Ronaldo (piłka nożna) - 260 mln dol.
  • 2. Saul Alvarez (boks) - 137 mln dol.
  • 3. Lionel Messi (piłka nożna) - 130 mln dol.
  • 4. Juan Soto (baseball) - 129,2
  • 5. LeBron James (koszykówka) - 128,7
  • 6. Karim Benzema (piłka nożna) - 115
  • 7. Stephen Curry (koszykówka) - 105,4 
  • 8. Shohei Ohtani (baseball) - 102,5
  • 9. Kevin Durant (koszykówka) - 100,8
  • 10. Jon Rahm (golf) - 100,7
  • ...
  • 96. Robert Lewandowski (piłka nożna) - 38
