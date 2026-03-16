Zbigniew Boniek vs Marcin Najman – wielkie starcie potwierdzone! „Zibi” uderza w „Cesarza”, mocna prowokacja

Mateusz Sobiecki
2026-03-16 12:22

Zbigniew Boniek i Marcin Najman od dawna wymieniają się uszczypliwościami w mediach społecznościowych. Teraz postanowili rozstrzygnąć konflikt w nietypowy sposób. Ich starcie odbędzie się na torze gokartowym. Zbigniew Boniek już podpalił atmosferę, prowokując „Cesarza” swoimi słowami.

Autor: Twitter/Marcin Najman/ Cyfrasport Zbigniew Boniek, Marcin Najman
  • Zbigniew Boniek zmierzy się z Marcinem Najmanem na torze kartingowym
  • Do rywalizacji „Zibiego” z „Cesarzem” dojdzie już 25 marca podczas „Super Wyścigu”
  • Boniek już prowokuje Najmana swoimi wypowiedziami przed starciem

Boniek vs Najman: Były prezes PZPN prowokuje przed wyścigiem

Konflikt między Zbigniewem Bońkiem a Marcinem Najmanem od miesięcy rozgrzewa internet. Były prezes PZPN i były pięściarz regularnie wbijali sobie szpilki w mediach społecznościowych. Teraz postanowili przenieść rywalizację do świata realnego.

Jak poinformował Kanał Sportowy, panowie zmierzą się w gokartach w specjalnym wydarzeniu nazwanym „Super Wyścigiem”. Całość zostanie pokazana 25 marca na antenie Kanału Sportowego.y

Potężna szpilka Zbigniewa Bońka w kierunku Marcina Najmana! Te słowa musiały zaboleć

Już przed startem rywalizacji nie brakuje mocnych słów. Zbigniew Boniek w typowy dla siebie sposób podgrzał atmosferę i uderzył w Najmana. – Nie wiem, czy on się w ogóle w gokart zmieści, bo z tą masą by bardziej do traktora pasował. Moim atutem będzie jego słabość – powiedział Boniek.

Galeria zdjęć 33

Będzie face-to-face Bońka z Najmanem

Zanim dojdzie do wyścigu, kibice zobaczą jeszcze bezpośrednie spotkanie obu bohaterów. 24 marca odbędzie się face to face w bydgoskiej restauracji Loft79, gdzie obaj panowie staną naprzeciw siebie. Dzień później przeniosą się na tor GP Kart pod Bydgoszczą, gdzie zmierzą się już na torze.

Choć organizatorzy zapowiadają więcej wyścigów z udziałem znanych postaci, najważniejszym punktem programu będzie właśnie starcie Bońka z Najmanem. – Wiele osób ze świata sportu i show biznesu może się do nas zgłosić, zapraszamy, planujemy wiele wyścigów, ale main eventem będzie jednak starcie Bońka z Najmanem – zapowiedział Mateusz Borek.

Jedno jest pewne – emocji nie zabraknie, a kibice z dużą ciekawością sprawdzą, kto wygra nietypowy pojedynek dwóch mocnych charakterów.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

