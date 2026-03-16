Zbigniew Boniek vs Marcin Najman – wielkie starcie potwierdzone! „Zibi” uderza w „Cesarza”, mocna prowokacja

Zbigniew Boniek zmierzy się z Marcinem Najmanem na torze kartingowym

Do rywalizacji „Zibiego” z „Cesarzem” dojdzie już 25 marca podczas „Super Wyścigu”

Boniek już prowokuje Najmana swoimi wypowiedziami przed starciem

Konflikt między Zbigniewem Bońkiem a Marcinem Najmanem od miesięcy rozgrzewa internet. Były prezes PZPN i były pięściarz regularnie wbijali sobie szpilki w mediach społecznościowych. Teraz postanowili przenieść rywalizację do świata realnego.

Jak poinformował Kanał Sportowy, panowie zmierzą się w gokartach w specjalnym wydarzeniu nazwanym „Super Wyścigiem”. Całość zostanie pokazana 25 marca na antenie Kanału Sportowego.y

Potężna szpilka Zbigniewa Bońka w kierunku Marcina Najmana! Te słowa musiały zaboleć

Już przed startem rywalizacji nie brakuje mocnych słów. Zbigniew Boniek w typowy dla siebie sposób podgrzał atmosferę i uderzył w Najmana. – Nie wiem, czy on się w ogóle w gokart zmieści, bo z tą masą by bardziej do traktora pasował. Moim atutem będzie jego słabość – powiedział Boniek.

Będzie face-to-face Bońka z Najmanem

Zanim dojdzie do wyścigu, kibice zobaczą jeszcze bezpośrednie spotkanie obu bohaterów. 24 marca odbędzie się face to face w bydgoskiej restauracji Loft79, gdzie obaj panowie staną naprzeciw siebie. Dzień później przeniosą się na tor GP Kart pod Bydgoszczą, gdzie zmierzą się już na torze.

Choć organizatorzy zapowiadają więcej wyścigów z udziałem znanych postaci, najważniejszym punktem programu będzie właśnie starcie Bońka z Najmanem. – Wiele osób ze świata sportu i show biznesu może się do nas zgłosić, zapraszamy, planujemy wiele wyścigów, ale main eventem będzie jednak starcie Bońka z Najmanem – zapowiedział Mateusz Borek.

Jedno jest pewne – emocji nie zabraknie, a kibice z dużą ciekawością sprawdzą, kto wygra nietypowy pojedynek dwóch mocnych charakterów.

BONIEK 🆚 NAJMAN Wielka rywalizacja na torze kartingowym 🔥Super Wyścig tylko w Kanale Sportowym 📺25 marca 📆 @BoniekZibi, @MarcinNajman 💥 pic.twitter.com/NJCpzwWJWg— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) March 16, 2026