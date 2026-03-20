Zniewalająca wnuczka legendy futbolu z ciałem bogini. Te zdjęcia zasługują na Złotą Piłkę

KLS
2026-03-20 12:13

Ane Puskás to młoda twórczyni internetowa z Hiszpanii, która zdobyła rozpoznawalność m.in. dzięki rodzinnym powiązaniom – jest prawnuczką legendarnego Ferenca Puskása, jednej z największych postaci w historii Real Madryt i światowego futbolu. Zainteresowały się nią media na całym świecie, głównie za sprawą jej odważnych publikacji w mediach społecznościowych.

Jej pradziadek to trzykrotny zdobywca Pucharu Europy z Realem, mistrz olimpijski, wicemistrz świata, wielokrotny mistrz Węgier i Hiszpanii. Ikona, której nazwisko nosi prestiżowa Nagroda Puskása przyznawana przez FIFA za najładniejszą bramkę roku.

A Ane działa jako influencerka, skupiając się na modzie, stylu życia, podróżach oraz... właśnie tematyce piłkarskiej. Tworzy także krótkie serie poświęcone historii swojego pradziadka – odwiedza miejsca związane z jego karierą, takie jak Puskás Aréna czy Santiago Bernabéu, dzieląc się ciekawostkami i mniej znanymi historiami, m.in. dotyczącymi jego pracy trenerskiej w Colo-Colo w 1977 roku.

Ane Puskás
Największą aktywność wykazuje na Instagramie, gdzie obserwuje ją około 44–48 tysięcy użytkowników. Publikuje również treści na TikToku i Threads, a na co dzień funkcjonuje między Walencją a San Sebastián.   

