Zniewalająca wnuczka legendy futbolu z ciałem bogini. Te zdjęcia zasługują na Złotą Piłkę

Jej pradziadek to trzykrotny zdobywca Pucharu Europy z Realem, mistrz olimpijski, wicemistrz świata, wielokrotny mistrz Węgier i Hiszpanii. Ikona, której nazwisko nosi prestiżowa Nagroda Puskása przyznawana przez FIFA za najładniejszą bramkę roku.

A Ane działa jako influencerka, skupiając się na modzie, stylu życia, podróżach oraz... właśnie tematyce piłkarskiej. Tworzy także krótkie serie poświęcone historii swojego pradziadka – odwiedza miejsca związane z jego karierą, takie jak Puskás Aréna czy Santiago Bernabéu, dzieląc się ciekawostkami i mniej znanymi historiami, m.in. dotyczącymi jego pracy trenerskiej w Colo-Colo w 1977 roku.

Tak prezentuje się wnuczka legendy futbolu [Zdjęcia]

Największą aktywność wykazuje na Instagramie, gdzie obserwuje ją około 44–48 tysięcy użytkowników. Publikuje również treści na TikToku i Threads, a na co dzień funkcjonuje między Walencją a San Sebastián.