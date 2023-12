11 mln zł dla małych księgarni

W ramach programu Instytut Książki udziela wsparcia finansowego, które można przeznaczyć na promocję księgarni, koszty stałe, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni, a także konsulting, doradztwo oraz realizację działań proczytelnicznych. Co istotne, finansowy wkład własny nie jest wymagany.

– Kluczowym elementem programu jest współpraca ze środowiskiem księgarzy. Program z roku na rok ewoluuje. Ostatecznie chodzi o to, aby zahamować obserwowany od wielu lat spadek liczby małych księgarni, a dzięki udzielonemu wsparciu zapewnić możliwość lepszej promocji – tłumaczy Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki.

Aby wziąć udział w programie, wystarczy, że 45% przychodów danej placówki pochodzi ze sprzedaży książek, a w swojej ofercie ma ona minimum 800 tytułów, w tym wydawnictwa regionalne (i nie więcej niż 50% tytułów należących do wydawcy-właściciela księgarni). „Certyfikat” kierowany jest do księgarni niezależnych, dlatego o dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorstwa z maksymalnie trzema placówkami w strukturze (w tym maksymalnie dwiema filiami). Wsparcie finansowe udzielane jest na dwa lata budżetowe – w bieżącej edycji w roku 2023 księgarnie otrzymały 60% wnioskowanej kwoty, a w roku 2024 r. – pozostałą część.

„Certyfikat dla małych księgarni” to program własny Instytutu Książki, który został uruchomiony w 2021 roku, w czasie pandemii. To odpowiedź na pogarszającą się sytuację polskiego księgarstwa, a jej celem jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności. Łącznie w trzech edycjach wsparcie uzyskało 300 księgarni zarówno z dużych miast, jak i z mniejszych ośrodków. Dotychczas do niezależnych księgarni trafiło 11 mln zł z budżetu państwa.

Więcej informacji na www.instytutksiazki.pl