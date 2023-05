Ameryka i Polska stoją po stronie Ukraińców

- Piotr Kraśko: Wiele pokoleń dzieci w Polsce przyjmuje pokój jako coś, co jest nam dane raz na zawsze. Jednak wojna za naszą granicą pokazała nam, że nie jest to prawda. W tytule naszej debaty występuje era nowego pokoju, ale teraz nie żyjemy w erze pokoju. Czy możemy mieć nadzieję, że wojna się szybko zakończy?

- Mark Brzezinski: Jeśli chodzi o odpowiedzialność za tę wojnę – to Rosja dokonała ataku. Mogę zapewnić, że zarówno Ameryka, jak i Polska, stoją po stronie Ukraińców broniących się przed rosyjską inwazją, a Rosja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. Pokój zdefiniowany zostanie przez obywateli Ukrainy, a my będziemy stać z nimi ramię w ramię aż nie uda im się całkowicie wypchnąć wojsk rosyjskich z ich terytorium. Rosja powinna sobie zdawać sprawę z tego, że coraz łatwiej jest przeprowadzić śledztwo identyfikujące osoby odpowiedzialne za ludobójstwo i przestępstwa wojenne. Będziemy prowadzić te śledztwa i znajdziemy winnych. Jest też jasna strona tych wydarzeń – to, co dzieje się w Polsce jest absolutnie niesamowite. Młodzi Polacy przedstawili się światu jako super mocni w zakresie działań humanitarnych. Budzi to we mnie nadzieję, że nasza wspólna obrona będzie obroną skuteczną. Czy to wojna, czy zmiana klimatu, czy to zmiany energetyczne - możemy się zjednoczyć i razem je