Nowy zakaz w kościele. Pary młode nie będą mogły same zdecydować

Ślub kościelny przez lata pozostawał jednym z najważniejszych i najbardziej symbolicznych momentów w życiu wielu par. Dla jednych był wyrazem głębokiej wiary, dla innych także elementem tradycji rodzinnej i kulturowej, z którym wiązała się uroczysta oprawa, obecność bliskich oraz szczególna atmosfera ceremonii. W ostatnich latach coraz częściej mówi się jednak o zmianach obyczajowych i spadku liczby małżeństw zawieranych w kościołach – młodzi ludzie częściej wybierają śluby cywilne lub odkładają decyzję o formalizacji związku, a więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Mniej ślubów kościelnych w Polsce. Dane mówią same za siebie.

Co ciekawe, dodatkowe ograniczenia dotyczące przebiegu ceremonii, w tym zasad związanych z muzyką, mogą sprawić, że grupa osób decydujących się na ślub kościelny w przyszłości jeszcze bardziej się zmniejszy.

Nowy zakaz w kościele. Chodzi o muzykę

W ostatnim czasie włocławska kuria diecezjalna głośno przypomniała, że wybór muzyki na ślub to nie kwestia gustu narzeczonych czy ogólnego upodobania do popularnych utworów, ale zachowania sakralnego charakteru sprawowanych obrzędów. W opublikowanym komunikacie diecezja wskazuje, że zbyt częste łączenie ceremonii z muzyką świecką stało się problemem wymagającym zdecydowanej reakcji.

Niestety, ale na liście zakazów znalazła się m.in. znana niemalże każdemu piosenka angielskiego artysty Eda Sheerana "Perfect". Zakaz dotyczy zarówno wersji oryginalnej, jak i instrumentalnych aranżacji czy przeróbek tekstu.

Konsekwencje dla muzyków i parafii

Co ciekawe, już pojawiły się konkretne sankcje w związku z całą sytuacją. Jeden z zespołów muzycznych w diecezji włocławskiej stracił prawo występowania w kościołach z powodu ignorowania wskazówek repertuarowych. Dodatkowo, jak podaje portal Deon.pl, diecezja planuje wprowadzić szkolenia i kursy dla muzyków, podobne do tych, które obowiązują kamerzystów czy fotografów podczas uroczystości kościelnych - aby podnieść świadomość, jakie utwory i formy są dopuszczalne.