i Autor: Materiał prasowy

Korea Desk w polskim banku

Bank Pekao rozwija współpracę z największym bankiem Korei Południowej

10:39 Materiał sponsorowany Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

KB Kookmin Bank to uniwersalny bank należący do KB Financial Group – czołowej instytucji finansowej w Korei. KB Financial Group ma największą bazę klientów i najbardziej rozbudowaną sieć oddziałów w Korei. Działa w aż 15 krajach. Teraz, dzięki nawiązaniu współpracy z Pekao – zaistnieje również na polskim rynku finansowym.

Najnowsze z działu finanse Oszczędnościowe obligacje skarbowe możesz kupić przez internet Zadbaj o siebie! Krwiomocz? Działaj! To może być rak pęcherza moczowego Motoryzacja Naprawa samochodu może być tańsza Konsumencie, MASZ WYBÓR A może kurs językowy lub abonament telefoniczny? nbp Srebrna moneta kolekcjonerska NBP poświęcona 100. rocznicy utworzenia Banku Polskiego SA W poniedziałek 25 marca Bank Pekao zawarł umowę z największym bankiem Korei Południowej – KB Kookmin Bank. Umowa jest rozwinięciem ramowego porozumienia obu instytucji z 2022 r. i uwzględnia powstanie tzw. Korea Desk, czyli jednostki dedykowanej obsłudze klientów koreańskich, wyspecjalizowanej w obsłudze koreańskich firm działających w naszym kraju. Korzyści ze współpracy – Inicjatywa zakłada korzystne dla obydwu stron połączenie wieloletniego doświadczenia w obsłudze koreańskich firm przez Kookmin Bank, jego znajomości koreańskiej kultury i biznesu z kompleksową ofertą produktową, doświadczeniem i wiodącą pozycją Banku Pekao w bankowości korporacyjnej w Polsce – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej. Bank Pekao to jedna z największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej i drugi największy bank uniwersalny w Polsce. Obsługuje 6,7 mln klientów i co drugą korporację w kraju. Takiego partnera warto mieć u swego boku. i Autor: Materiał prasowy Azjatyccy inwestorzy w Polsce Południowokoreańskie firmy bardzo chętnie inwestują w Polsce. Działają w wielu obszarach m.in. lokując środki w akumulatorach do pojazdów elektrycznych, częściach samochodowych, elektronice, inżynierii czy w przemyśle chemicznym. – Firmy koreańskie wybierają Polskę jako bramę do prowadzenia handlu i inwestycji w Europie, a my chcemy z tymi firmami współpracować. W Banku Pekao potrafimy zaoferować dopasowane do ich potrzeb produkty finansowe przeznaczone zarówno dla ich działalności na naszym rynku, jak i ich projektów międzynarodowych – mówi Piotr Stolarczyk, dyrektor Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Handlu w Bank Pekao. i Autor: Materiał prasowy Polski bank w Korei Południowej Kolejnym etapem współpracy, która została określona w porozumieniu z 2022 r. będzie podejmowanie działań przy transakcjach corporate finance firm koreańskich działających w Polsce lub polskich firm działających w Korei Południowej. Planowany jest rozwój transakcji w obszarze finansowania handlu, w tym akredytyw (akredytywa – to pisemne zobowiązanie banku do wypłaty określonej sumy beneficjentowi w konkretnym czasie, po spełnieniu przez niego warunków akredytywy) i gwarancji bankowych oraz przy pozyskiwaniu nowych klientów korporacyjnych.