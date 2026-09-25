Banki się ugięły, będą oddawać klientom pieniądze! Kto ma szansę na zwrot odsetek?

Autor: Votum Consumer Care sp. z o.o./ Materiały prasowe

BANKI CHCĄ ZWRACAĆ ODSETKI TYLKO ZA 5 MIESIĘCY

Związek Banków Polskich opublikował swoje stanowisko* 15 września 2026 r. i wskazał, że: w związku z wyrokiem oraz mając na względzie interes klientów sektora bankowego, a także potrzebę utrzymania wysokiej jakości relacji z klientami, ZBP uznaje za zasadne wprowadzenie następujących mechanizmów polegających na zaprzestaniu naliczania odsetek z tytułu kredytowania pozaodsetkowych kosztów kredytu w nowych umowach oraz w umowach wykonywanych w dniu wydania wyroku. Co to oznacza dla klientów? Najprościej rzecz ujmując, jeśli zdecydujesz się na wzięcie nowego kredytu, to nawet jak bank policzy prowizję i będzie ją kredytował, to nie zapłacisz za to odsetek. A jeśli masz czynny kredyt i bank stosował w Twojej umowie wadliwy mechanizm naliczania odsetek od kosztów, to bank zwróci Ci odsetki od kosztów od dnia wyroku. To jednak tylko rekomendacja ZBP, bo teraz każdy bank ma wypracować indywidualnie rozwiązanie. I rzecz ważniejsza: co z odsetkami naliczonymi przed wyrokiem? Bo przecież banki często stosowały ten mechanizm przez lata, a nie tylko przez ostanie miesiące.

RZECZNIK FINANSOWY ŻĄDA PEŁNEGO ZWROTU ODSETEK

Rzecznik Finansowy nie ma jednak wątpliwości i oczekuje, że banki zwrócą wszystkie nienależnie pobrane odsetki, łącznie z tymi pobranymi przed wyrokiem TSUE. Jednocześnie docenia prokonsumenckie podejście bankowców, którego zabrakło na tym etapie chociażby w sprawach frankowych. Zauważa jednak, że zapowiadane zmiany przede wszystkim korygują błędną praktykę na przyszłość. Natomiast do rozliczenia pozostaje cały okres kredytowania.

– Doceniam proaktywne podejście ZBP do kwestii zmiany praktyki i dostosowania jej do orzeczenia Trybunału. Oczekuję jednak, że proponowane mechanizmy będą obejmować również zwrot wszystkich nienależnie pobranych odsetek, także tych przed wyrokiem TSUE. To ważne, bo to właśnie te czynniki będą mieć wpływ na decyzję konsumentów – komentuje dr Michał Ziemiak**.

Dlatego Biuro Rzecznika Finansowego będzie na bieżąco monitorowało rynek i sprawdzało, czy zaproponowane przez banki rozwiązania są uczciwe i nie prowadzą do ograniczenia ochrony przysługującej konsumentom. Zapowiada jednocześnie gotowość do reagowania na wszelkie sygnały od kredytobiorców o ewentualnych nieprawidłowościach.

PARABANKI I INSTYTUCJE POŻYCZKOWE TEŻ ZWRÓCĄ ODSETKI

Błędny mechanizm pobierania odsetek od kwot, które nie zostały wypłacone klientom, nie dotyczy tylko umów zawartych z bankami. Podobne błędy występują również w przypadku parabanków i instytucji pożyczkowych. W takiej sytuacji prawo do odzyskania zwrotu odsetek od prowizji czy ubezpieczenia przysługuje klientom na takich samych zasadach jak pozostałym kredytobiorcom.

- Przede wszystkim warto podkreślić, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 23 kwietnia 2026 r. jest bardzo konkretny i precyzyjny. A to nie jest reguła w przypadku rozstrzygnięć tego organu, który często potrafi pozostawić spory margines na interpretację swojej wykładni. Jednak w przypadku wspomnianego wyroku TSUE jasno wskazał, że banki nie mogą zarabiać dodatkowo na odsetkach od prowizji i ubezpieczeń. I nie ma tu znaczenia zarówno to, z jakim zobowiązaniem mamy do czynienia: czy jest to kredyt, czy pożyczka. Jak również, kto udzielił kredytu: bank czy parabank. Dlatego klienci mogą odzyskać zwrot odsetek od kosztów kredytowych zarówno od banków, m.in. PKO BP, Alior Bank czy Erste Bank Polska, jak również od instytucji pożyczkowych takich jak Provident, Smartney, czy Cofidis – informuje Paweł Wójcik, Prezes Zarządu Votum Consumer Care Sp. z o.o.

SPŁACIŁEŚ KREDYT? TEŻ MOŻESZ ODZYSKAĆ ODSETKI

Pomimo faktu, że banki zapowiadają, że dokonają zwrotu odsetek tylko w kredytach czynnych i to za stosunkowo krótki okres, to osoby, które spłaciły swoje zobowiązania, nawet kilka lat temu, nawet kilka lat temu, również mogą odzyskać środki z tytułu wyższych rat kredytu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakwestionował pewną niedozwoloną praktykę, która pozwalała przez lata bankom dodatkowo zarabiać na klientach. I teraz, powołując się na ten wyrok, konsumenci mogą żądać zwrotu zapłaconych w ten sposób pieniędzy.

- Kredytobiorcom należy się zwrot bezprawnie naliczonych odsetek, bez względu na rodzaj kredytu i okres kredytowania, oczywiście jeśli w umowie pojawia się nieuczciwy mechanizm naliczania odsetek od kosztów pozaodsetkowych. Co już jest pewnego rodzaju paradoksem, bo jeśli coś jest „pozaodsetkowe”, to nie powinno być w żaden sposób powiązane z odsetkami. Ale w umowach kredytów konsumenckich, zwanych gotówkowymi, nie brakuje też innych spornych kwestii. Np. „całkowita kwota kredytu” jest niższa niż kwota kredytu. Oprocentowanie rzeczywiste nie zgadza się z tym, co w umowie. Klient zawiera jeden kredyt, a płaci jak za dwa. Dlatego warto sprawdzić każdą umowę kredytową, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się w porządku. Bo bank na pewno sam z siebie nie przyzna się do błędów i nie zwróci odsetek automatycznie. Do tego potrzeba profesjonalnego wsparcia i skutecznej reklamacji – dodaje Paweł Wójcik.

*Źródło: https://www.zbp.pl/aktualnosci/wydarzenia/stanowisko-zbp-w-sprawie-wyroku-c-744-24

**Źródło: https://rf.gov.pl/rzecznik-finansowy-o-rozliczeniach-po-wyroku-tsue/

Artykuł sponsorowany przez Votum Consumer Care sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu