Bankuj z VeloBankiem i zbieraj punkty, aby zyskać benefity dołącz do programu VeloKorzyści

VeloKorzyści to program, do którego zdecydowanie warto dołączyć. Dlaczego? Ponieważ i tak korzystasz z produktów i usług banku, a dodatkowo możesz zdobywać za nie punkty. Dzięki punktom możesz osiągać kolejne poziomy VeloKorzyści. Wszystko zależy m.in. od tego, z ilu produktów i usług VeloBanku korzystasz, jak często używasz aplikacji mobilnej oraz jak płacisz np. za zakupy.

VeloKorzyści dostępne w aplikacji

Program VeloKorzyści jest dostępny wyłącznie w bankowości mobilnej VeloBanku. Wystarczy kliknąć „Dołącz”, zaakceptować regulamin i udzielić wymagane zgody marketingowe. Dzięki dostępowi do banku z poziomu aplikacji mobilnej, możesz zacząć zbierać punkty za codzienne bankowanie. Ich liczba pozwala osiągać kolejne poziomy VeloKorzyści – im więcej zdobędziesz punktów, tym więcej korzyści na Ciebie czeka! Szczegóły programu są dostępne w aplikacji, tam sprawdzisz też, ile obecnie masz punktów, przejrzysz historię punktowanych operacji i listę benefitów. Szczegóły i Regulamin programu oraz listę nagradzanych aktywności znajdziesz również na stronie www.velobank.pl/velokorzysci.

Za co dostajesz punkty i jak są naliczane?

Jeśli jesteś uczestnikiem programu VeloKorzyści, za aktywne bankowanie co miesiąc naliczane są punkty. Zebrane w bieżącym miesiącu punkty definiują jeden z czterech poziomów programu, na którym znajdziesz się w kolejnym miesiącu. Nie musisz zaczynać od poziomu 1, możesz od razu wejść na 4. poziom VeloKorzyści. Jakie aktywności są punktowane? Punkty przyznawane są m.in. za wpływ na konto z innego rachunku (10 pkt), za transakcje kartą debetową czy płatności BLIK-iem (po 1 punkcie), a aż trzykrotnie więcej punktów można uzyskać za zakup biletu komunikacji miejskiej czy opłacenie rachunków w usłudze Moje rachunki. Za samo posiadanie karty kredytowej bank przyznaje 30 punktów, a 40 punktów, gdy korzystasz z ubezpieczenia m.in. „Komfort Życia”. Osoby, które wzięły kredyt hipoteczny w VeloBanku, otrzymują największą liczbę punktów – bo aż 70! Warto pamiętać, że istnieją miesięczne limity punktów, które można otrzymać za dane produkty czy usługi.

Sprawdź najważniejsze benefity

W zależności od osiągniętego poziomu, możesz liczyć na wiele korzyści, m.in.:

10-20 proc. zniżki na ubezpieczenie OC/AC (LINK4) – możesz ubezpieczyć ze zniżką aż 3 samochody w każdym roku kalendarzowym, które aktualnie nie posiadają ubezpieczenia w LINK4.

Pakiet Medyczny od Allianz Partners w atrakcyjnej ofercie cenowej (np. Pakiet Medyczny w wersji indywidualnej od 0 do 36 zł miesięcznie).

Atrakcyjne zniżki w różnych sklepach (Łowca okazji).

Od 10 do 50 zł w ramach Cashback – dostępny od poziomu 2 za aktywne korzystanie z Moich rachunków (zwrot 5% wykonanej transakcji) oraz za zakup biletów, parkingów, E-Winiet i autostrad (zwrot 20% transakcji).

Promocje na VeloMarket.pl (oferty specjalne).

Im wyższy poziom osiągniesz, tym więcej zyskujesz! Przykładowo na poziomie 1. możesz skorzystać z 10 proc. zniżki na OC/AC w LINK4, a na poziomie 4. wysokość zniżki to już 20 proc. Podobnie jest z Cashbackiem, na im wyższym jesteś poziomie, tym wyższy on będzie. Można go wymienić na vouchery do wykorzystania na platformie zakupowej partnera VeloBanku, czyli VeloMarket.pl.

Dlaczego warto?

Będąc uczestnikiem programu lojalnościowego VeloKorzyści, nie musisz się specjalnie wysilać, aby zdobywać punkty i korzystać z wyjątkowych benefitów. Aktywne bankowanie daje dostęp do atrakcyjnych zniżek znanych marek oraz promocji na VeloMarket.pl, większy zwrot z Cashback, Pakiet Medyczny (dla ciebie może być nawet bezpłatny, a dla twojej rodziny po prostu tańszy) i zniżki na ubezpieczenie OC i AC. Dołącz do VeloKorzyści już dziś i ciesz się możliwościami, które oferuje Ci VeloBank.

Nota prawna:

VeloKorzyści to program lojalnościowy dostępny w aplikacji mobilnej VeloBanku. Aby przystąpić do programu musisz posiadać aktywny dostęp do bankowości mobilnej, zaakceptować regulamin VeloKorzyści i udzielić wymaganych zgód marketingowych. Program ma charakter edycyjny. Szczegóły programu, w tym warunki przystąpienia, punktowane aktywności i katalog dostępnych korzyści oraz zasady na jakich możesz z nich skorzystać dostępne są w Regulaminie danej edycji. Regulaminy programu VeloKorzyści i poszczególnych jego edycji dostępne w bankowości mobilnej i na www.velobank.pl/velokorzysci

W ramach programu naliczamy punkty w okresach miesięcznych za aktywne bankowanie. Liczba zdobytych w danym miesiącu punktów decyduje o poziomie VeloKorzyści w kolejnym miesiącu kalendarzowym.

Do Pakietu Medycznego możesz przystąpić bez programu VeloKorzyści w standardowej ofercie VeloBanku i wtedy wysokość składki ubezpieczeniowej wynosi 108 zł miesięcznie w wariancie indywidualnym lub 414 zł w wariancie rodzinnym. Możesz obniżyć koszt ubezpieczenia przystępując do VeloKorzyści.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokość składki uzależnione są od wybranego wariantu ubezpieczenia i osiągniętego poziomu w programie VeloKorzyści. Przed zakupem ubezpieczenia koniecznie przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia - w dokumencie znajdziesz szczegółowy zakres ochrony, ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności. Z VeloKorzyściami możesz ubezpieczyć ze zniżką aż 3 samochody w każdym roku kalendarzowym, które aktualnie nie posiadają ubezpieczenia w LINK4. OWU oraz pozostałe dokumenty dostępne są na velobank.pl.

W reklamie posługujemy się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych znajdziesz na velobank.pl/slownik.

Program VeloKorzyści oferuje VeloBank S.A.