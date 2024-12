Barbórka w kopalniach miedzi

Zobacz jak łatwo płacić w internecie! Wybierz Click to Pay

4 grudnia, czyli Barbórka to najważniejsze górnicze święto. W KGHM Polska Miedź uroczystości odbyły się w piątek, 29 listopada. W tym dniu wręczono odznaczenia państwowe i jubileuszowe. I stała się zadość górniczym tradycjom.

Piątek, 29 listopada

O 13.30 w Centrum Kultury „Muza” w Lubinie odbyła się Akademia Barbórkowa, ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych, wyróżnień jubileuszowych i szpad. Dlaczego szpad? To jedno z militariów górniczych. Pozostałe to barda i kordelas.

O 15.30 można było obserwować Pochód Lisa Majora i ceremonię skoku przez skórę. Skok przez skórę zrodził się w Styrii, górniczym okręgu Austrii i jest uroczystym obrzędem przyjmowania przez górniczą starszyznę adeptów (młodych lisów) do stanugórniczego. Młode lisy – dziś zazwyczaj uczniowie szkół górniczych – doprowadzani są w pochodzie prowadzonym przez Lisa Majora przed oblicze starych strzech i przyjmowani są do stanu górniczego przez obrzęd skoku przez skórę.

W piątek odbyły się także tradycyjne górnicze biesiady – męska Karczma Piwna i kobiecy Babski Comber. To wielkie widowiska biesiadne ze scenografią, gadżetami i różnymi konkursami.

Środa, 4 grudnia

Od 6 rano – zabrzmią pobudki górnicze. Tak co roku rozpoczyna się Barbórka w Zagłębiu Miedziowym - Lubinie, Polkowicach i Głogowie. Orkiestry górnicze wygrywają wiązanki melodii na ulicach miast zatrzymując się pod domami przedstawicieli dozoru górniczego i dyrektorów kopalń. Zgodnie z tradycją, orkiestra budzi przełożonych do momentu, aż ci wyjdą i podziękują orkiestrze częstując „czym chata bogata”. Zwykle to słodycze i ciasto. Wznosi się symboliczny toast.

8.30 – Nabożeństwo Świętej Boskiej Liturgii w intencji górników i ich rodzin w Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie.

9.00– uroczysta Msza św. w intencji górników oraz ich rodzin w Sanktuarium Maksymiliana Marii Kolbe w Lubinie.

13.00 – uroczystość i złożenie kwiatów przy pomniku Jana Wyżykowskiego w Lubinie.

Jan Wyżykowski to polski geolog, z wykształcenia inżynier górnik, specjalista w zakresie geologii złóż rud miedzi. To on odkrył na Dolnym Śląsku rudy miedzi. Dzięki jego odkryciu powstała nowoczesna firma – Grupa KGHM Polska Miedź - która zapewnia dziś pracę ponad 34 tys. pracownikom w Polsce, Kanadzie, USA i Chile.

