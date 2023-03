Będą surowsze kary za kradzież tablic rejestracyjnych. Możesz ubezpieczyć się od ich utraty

Kradzież tablic rejestracyjnych to poważny problem. Czasami to wybryk wandali albo czyjaś złośliwość. Niedawno w mediach było głośno o 18-latku, który jednej nocy w podwarszawskiej miejscowości ukradł aż 100 tablic!

Najczęściej jednak blachy zabierają złodzieje, którzy chcą ich użyć do popełnienia kolejnego przestępstwa – na przykład do zrabowania paliwa z dystrybutora.

Już niebawem prawo będzie bardziej odstraszać amatorów cudzej własności z wytłoczonym numerem auta. Na wejście w życie czeka nowelizacja Kodeksu Karnego.

Ostrzejsze przepisy: przestępstwo zamiast wykroczenia

Co się zmienia? Kradzież tablic rejestracyjnych będzie przestępstwem, a nie jak obecnie – ze względu na wartość strat – wykroczeniem.

Artykuł 306c nowelizowanego Kodeksu Karnego mówi wprost:

„Kto dokonuje zaboru tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego, umożliwiającej dopuszczenie tego pojazdu do ruchu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, albo w celu użycia za autentyczną tablicę rejestracyjną pojazdu mechanicznego podrabia lub przerabia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

W paragrafie drugim tego samego artykułu dodano:

„Tej samej karze podlega, kto używa tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego nieprzypisanej do pojazdu, na którym ją umieszczono, albo używa jako autentycznej podrobionej lub przerobionej tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego” .

Ile kosztują nowe numery?

Utrata tablic to spory problem dla kierowców. Trzeba to zgłosić na policję, a w wydziale komunikacji wyrobić nowe blachy. Do tego czasu pojazdem bez tablic nie wolno poruszać się po drogach. Inaczej narażasz się na mandat.

Można uzyskać duplikat tablic, ale w przypadku kradzieży najbardziej rozsądnym wyjściem jest wniosek o nowe numery, bo przecież złodziej nadal może używać swojego łupu i łamać prawo, obciążając nasze konto. Wtedy musielibyśmy się tłumaczyć z każdego takiego zdarzenia.

W przypadku zupełnie nowych numerów nie tylko tablice musisz wymienić, ale również dowód rejestracyjny. To wszystko wiąże się z kosztami.

Opłata za tablice zależy rodzaju pojazdu:

● 93 zł – za tablice samochodowe (2 sztuki),

● 53 zł – za tablicę motocyklową (1 sztuka),

● 43 zł – za tablicę motorowerową (1 sztuka).

Wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego wraz z pozwoleniem czasowym kosztuje natomiast 73,50 zł. W sumie w wypadku auta zapłacisz 166,50 zł.

Zyskaj ochronę z polisą LINK4

Utrata tablic, ale też dowodu rejestracyjnego czy kluczyków to kłopot i koszty. Teraz od tych wszystkich problemów możesz ubezpieczyć się w LINK4, korzystając z polisy Kluczyki Plus. Za niewielką opłatą otrzymujesz dodatkową ochronę do OC oraz AC. Dzięki temu nie będziesz musiał ponosić wszystkich kosztów związanych opłatami administracyjnymi za wydanie nowych tablic rejestracyjnych albo ich duplikatów. Wydatki do wysokości sumy ubezpieczenia zostaną zwrócone przez LINK4.

Polisa zabezpiecza Cię na wypadek różnych nieprzyjemnych sytuacji. Przyda się także, gdy ktoś ukradnie Ci kluczyk do auta. Dorobienie kluczyka do nowoczesnego samochodu może być kosztowne. Często to wydatek co najmniej 200 zł. Dlatego też warto pomyśleć o tym zawczasu i zabezpieczyć się na taką ewentualność. W ramach ubezpieczenia Kluczyki Plus polisa zapewnia wsparcie zarówno w przypadku kradzieży kluczyków i tablic rejestracyjnych, jak i w razie zgubienia lub kradzieży dowodu rejestracyjnego.

Nie martw się o utratę zniżek

Warto dodać, że wypłata należności w ramach polisy nie będzie mieć wpływu na zebrane przez lata zniżki. Dzięki temu nie musisz obawiać się o to, że przez kradzież – która przecież nie jest zależna od Ciebie – kolejna transakcja ubezpieczeniowa będzie droższa.

Zatem uzupełnij ubezpieczenie OC i AC w LINK4 o ubezpieczenie Kluczyki Plus, a nie będziesz musiał martwić się, gdy Twój dowód rejestracyjny zostanie skradziony lub zgubiony, a tablice bądź klucze padną łupem złodziei.

Ubezpieczenie tablic rejestracyjnych, kluczyków do samochodu i dowodu rejestracyjnego przeznaczone jest dla każdego posiadacza samochodu. Z dodatkową polisą unikniesz stresu oraz niepotrzebnych kosztów.

Tak kupisz ubezpieczenie w LINK4

Kluczyki Plus to ubezpieczenie dowodu rejestracyjnego, kluczyków i tablic rejestracyjnych, które możesz dokupić do OC/AC.

W LINK4 możesz nie tylko w bardzo łatwy sposób skomponować swój indywidualny zestaw ubezpieczeniowy, ale również rozłożyć składkę nawet na 4 raty.

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez Internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego pakietu OC lub OC+AC wraz z dodatkiem Kluczyki Plus.

Na stronie internetowej link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie www.link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.