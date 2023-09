i Autor: Materiały prasowe

Pomysł na weekend

Burza kolorów i smaków w samym sercu Krakowa!

Materiał sponsorowany

Kiermasz Pogranicza Kultur to miejsce, gdzie światy się splatają, a różnorodność staje się naszą siłą. To festiwal, który otwiera drzwi do nieznanych światów i niezwykłych doświadczeń. Przyjdźcie, odkryjcie i zanurzcie się w kalejdoskopie kolorów, dźwięków i smaków, gdzie spotkacie ludzi z odległych zakątków świata, gotowych podzielić się swoją kulturą i historią. Kiermasz Pogranicza Kultur to nie tylko wydarzenie kulturalne, to podróż przez nieznaną krainę, gdzie każdy krok to nowe odkrycie. Przygotujcie się na niezapomniane przygody i spotkania, które rozszerzą wasze horyzonty i otworzą serca na różnorodność naszego pięknego świata.