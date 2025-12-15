Centrum medyczne PZU Zdrowie w Lublinie

Centrum medyczne PZU Zdrowie znajduje się przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Obiekt jest zlokalizowany na parterze biurowca D Centrum Zana Office Park. Placówka przyjmuje pierwszych pacjentów.

– Nowa placówka to 640 m² przestrzeni, stworzonej z myślą o pacjentach i holistycznym podejściu do zdrowia, tak by w jednym miejscu pacjent mógł skonsultować się ze specjalistą, wykonać badania i rozpocząć potrzebne leczenie – powiedział w trakcie uroczystego otwarcia Piotr Lizukow, członek Zarządu PZU Zdrowie.

Autor: PZU/ Materiały prasowe

Specjalizacje

– Lubelszczyzna to region o ogromnym potencjale – dynamicznie rozwĳający się, z silnym sektorem usług, edukacji i przedsiębiorczości. Coraz więcej lokalnych firm chce inwestować w zdrowie swoich pracowników, a mieszkańcy oczekują szybkiego dostępu do specjalistów i badań w komfortowych warunkach. Mam nadzieję, że nasze nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie Lublin Kraśnicka zaspokoi te potrzeby, a mieszkańcy Lublina i okolic znajdą tu potrzebną pomoc, nie tylko w razie choroby, ale też w ramach badań profilaktycznych, które jak wiemy są jednym z fundamentów naszego dobrostanu – podkreśliła Agnieszka Sak- Ciężadło, Dyrektor Makroregionu PZU Zdrowie. Usługi medyczne placówki PZU Zdrowie w Lublinie udzielane są w ramach abonamentów firmowych lub indywidualnie.

Autor: PZU Zdrowie/ Materiały prasowe

Centrum Medyczne PZU Zdrowie Lublin Kraśnicka będzie świadczyć usługi z zakresu opieki ambulatoryjnej specjalizacji takich jak:

● alergologia,

● chirurgia naczyniowa,

● dermatologia,

● dietetyka,

● endokrynologia,

● ginekologia,

● choroby wewnętrzne,

● kardiologia,

● okulistyka,

● ortopedia,

● psychologia,

● radiologia,

● urologia,

● fizykoterapia i kinezyterapia.

Autor: PZU Zdrowie/ Materiały prasowe

Badania diagnostyczne w CM PZU Zdrowie Lublin Kraśnicka

Placówka w Lublinie wykonuje badania diagnostyczne takie jak:

● badania ultrasonograficzne (USG),

● audiometria,

● dermatoskopia,

● spirometria,

● EKG,

● holter EKG,

● holter ciśnieniowy,

● badania laboratoryjne.

Autor: PZU Zdrowie/ Materiały prasowe

– Chciałbym serdecznie podziękować całemu zespołowi, który już przyjmuje pacjentów – lekarzom, pielęgniarkom i wszystkim pracownikom, którzy każdego dnia wkładają serce w to, aby każdy pacjent otrzymał profesjonalną pomoc w atmosferze empatii i życzliwości. Chcemy, aby każdy odwiedzający Centrum Medyczne PZU Zdrowie Lublin Kraśnicka poczuł, że to miejsce jest stworzone z myślą o jego zdrowiu, komforcie i dobrostanie – uzupełnił Tomasz Berbeć, Dyrektor Operacyjny Centrum Medycznego.

Zapisy na wizytę lub badanie

Wizyty w Centrum Medycznym PZU Zdrowie Lublin Kraśnicka są umawiane za pośrednictwem portalu mojePZU lub telefonicznie pod numerem 81 581 20 10.

Autor: PZU Zdrowie/ Materiały prasowe

Autor: PZU Zdrowie/ Materiały prasowe

Partnerem materiału jest PZU Zdrowie