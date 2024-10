Chcesz ubezpieczyć dom lub mieszkanie? Wystarczy wizyta w banku

TO SZANSA dla amatorskich KLUBÓW I AKADEMII SPORTOWYCH

Swój dom lub mieszkanie klienci VeloBanku mogą ubezpieczyć na dwa sposoby: pierwszą opcją jest ubezpieczenie nieruchomości od 23 zdarzeń losowych (które są szczegółowo wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Drugi wariant to ubezpieczenie domu lub mieszkania w formule od wszelkiego ryzyka.

Ubezpieczenie nieruchomości DOM w LINK4 to:

● Suma ubezpieczenia nawet do 2 mln zł;

● Szeroki zakres ochrony m.in. od pożaru, zalania, kradzieży z włamaniem, przepięcia i innych zdarzeń losowych;

● Ochrona obejmująca także m.in. piwnicę, strych, miejsce parkingowe oraz garaż wolnostojący;

● Możliwość ubezpieczenia nieruchomości w budowie oraz domu letniskowego;

● Możliwość rozszerzenia zakresu o ochronę ruchomości domowych i OC w życiu prywatnym;

● Assistance domowy w cenie ubezpieczenia;

● Ubezpieczenie pomocy prawnej w cenie ubezpieczenia.

- Ubezpieczenie nieruchomości od LINK4 to dopracowany produkt, który mocno wpisuje się w naszą strategię bancassurance. Dbamy o to, żeby wszystkie rozwiązania ubezpieczeniowe, które proponujemy naszym klientom, nie tylko dawały szeroką i realną ochronę, ale także były proste i zrozumiałe. I takie właśnie jest ubezpieczenie nieruchomości DOM LINK4. To rozwiązanie doskonale wpisuje się w potrzeby klientów, którzy posiadają kredyt hipoteczny, ale równie dobrze sprawdzi się dla każdego, kto po prostu chce zabezpieczyć swoje cztery kąty w razie zdarzeń losowych – dodaje Michał Staniszewski, dyrektor Biura Bancassurance VeloBanku.

W ramach oferty LINK4 można ubezpieczyć konstrukcję budynku oraz elementy stałe, takie jak podłogi, okna, podwieszane sufity czy instalacje - np. kanalizacyjne albo grzewcze. Razem z ubezpieczeniem murów i elementów stałych klienci zyskują również ochronę pomieszczeń przynależnych do nieruchomości, takich jak miejsce parkingowe, piwnica czy strych. Warto zwrócić również uwagę, że w zakresie ubezpieczenia są panele fotowoltaiczne zamontowane na domu jednorodzinnym, niezależnie od formy ich montażu.

- Oferta ubezpieczeń nieruchomości to kolejny przełomowy moment rozwoju współpracy VeloBank i LINK4. W marcu uruchomiliśmy sprzedaż online ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC. Od kilku dni jesteśmy także częścią dużego programu lojalnościowego VeloKorzyści, z którym bank wszedł ostatnio na rynek. Ubezpieczenia nieruchomości w formule, w której klient zyskuje dobry produkt oraz profesjonalne doradztwo konsultantów, to kolejny wspólny krok do sukcesu. Chciałbym serdecznie podziękować VeloBankowi za zaufanie, współpracujemy już od kilku miesięcy i owoce naszego zaangażowania są bardzo obiecujące – podkreśla Mariusz Rosa, dyrektor Pionu Rozwoju Biznesu i Bancassurance w LINK4.

Ochronę można rozszerzyć o ruchomości domowe, czyli przedmioty znajdujące się w ubezpieczonej nieruchomości, które nie są integralną częścią zabudowy domu czy mieszkania. Dzięki ubezpieczeniu ruchomości domowych można otrzymać odszkodowanie np. w razie uszkodzenia laptopa i innej elektroniki znajdującej się w domu, czy zniszczenia mebli albo rzeczy osobistych wskutek zalania. Ruchomości można ubezpieczyć także od kradzieży z włamaniem. Ochroną objęty jest również sprzęt firmowy, np. służbowy laptop. Ubezpieczenie warto rozszerzyć o ochronę elementów szklanych w przypadku ich stłuczenia, pęknięcia lub uszkodzenia, np. płyty grzewczej, szklanej balustrady czy kabiny prysznica. Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje także pomoc prawną, dzięki której w przypadku nieoczekiwanych problemów związanych z życiem prywatnym klient zyskuje profesjonalną konsultację prawnika i pomoc w wyborze najlepszej dla niego drogi postępowania.

W cenie ubezpieczenia jest także Assistance domowy, a w nim:

● Assistance RTV/AGD/PC – czyli naprawa sprzętu RTV, AGD lub PC, który ulegnie awarii w okresie ubezpieczenia. Interwencja zostanie zorganizowana w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych. Dotyczy to sprzętów nie starszych niż 6 lat.

● Assistance medyczny – można liczyć m.in. na wizytę lekarza lub pielęgniarki, transport medyczny, a także dostarczenie leków do domu po nieszczęśliwym wypadku. LINK4 może także zorganizować opiekę dla dzieci, osób niesamodzielnych lub zwierząt domowych, jeśli klient znajdzie się w szpitalu.

● Assistance techniczny – jeśli po wystąpieniu zdarzenia dom lub mieszkanie nie będzie się nadawać do zamieszkania, LINK4 zapewni klientowi, jak i pozostałym domownikom, pobyt w hotelu (do 8 dób), a także transport do miejsca zakwaterowania. W ramach polisy można też skorzystać z dozoru mienia w miejscu ubezpieczenia, jak również z interwencji ślusarza lub innego specjalisty w sytuacji awaryjnej.

● Assistance rowerowy – obejmuje m.in. transport roweru po wypadku (limit 1200 zł), jak również usprawnienie roweru po wypadku na miejscu zdarzenia do 1200 zł.

● Assistance informatyczny – zdalne wsparcie informatyczne, np. w przypadku awarii oprogramowania, świadczenie w przypadku szkody na e-reputacji, w tym organizacja i pokrycie kosztów doradztwa prawnego w formie konsultacji telefonicznej.

● Pomoc informacyjna – a w niej infolinia medyczna i inne usługi informacyjne, do których klient ma nielimitowany i całodobowy dostęp.

Ochronę w ramach ubezpieczenia domu czy mieszkania warto również rozszerzyć o OC w życiu prywatnym – LINK4 zapewni wsparcie finansowe, gdy klient lub członek jego gospodarstwa domowego nieumyślnie wyrządzi szkodę osobie trzeciej na terenie całej Europy. OC w życiu prywatnym przyda się także, np. gdy nieumyślnie zalejemy sąsiada, ktoś poślizgnie się i złamie nogę na chodniku przed naszym domem albo gdy uszkodzimy zaparkowane auto, jadąc rowerem czy hulajnogą.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdują się na stronie: https://www.velobank.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia/ubezpieczenie-nieruchomosci-dom.html

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Produkt jest oferowany za pośrednictwem VeloBanku S.A.