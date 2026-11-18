Nowe okna i drzwi, ocieplone ściany, termomodernizacja dachów, sprawniejsze ogrzewanie i energooszczędne oświetlenie to część zmian zaplanowanych w szkołach i przedszkolach. Wsparcie obejmuje również wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, unowocześnienie wentylacji oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii i magazynów energii. Zakres prac wynika z potrzeb poszczególnych budynków, określonych w audytach energetycznych.

Inwestycja w codzienny komfort

Termomodernizacja szkół i przedszkoli oznacza przede wszystkim lepsze warunki dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. Odpowiednia temperatura w salach oraz sprawne systemy ogrzewania i wentylacji mają zapewnić większy komfort podczas lekcji, zabawy i codziennej pracy.

Jak podkreśla Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes zarządu NFOŚiGW, program jest inwestycją zarówno w budynki, jak i w ich użytkowników. Dzięki finansowaniu z KPO placówki mają stać się nowocześniejsze, wygodniejsze i tańsze w utrzymaniu. Korzyści odczują więc również samorządy oraz lokalne społeczności.

Mniejsze zużycie energii, większe oszczędności

Warunkiem uzyskania wsparcia jest ograniczenie zapotrzebowania budynku na energię pierwotną o co najmniej 30 proc. Każda inwestycja musi się opierać na audycie energetycznym, który pozwala określić potrzebne działania i spodziewane efekty modernizacji.

Mniejsze zużycie energii ma się przełożyć na niższe koszty eksploatacji oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Zaoszczędzone środki samorządy będą mogły wykorzystać na inne potrzeby lokalnej edukacji, w tym wyposażenie sal czy rozwój szkolnej infrastruktury.

O takich korzyściach mówi Barbara Kamińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. 21. Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Ciechanowie. Wskazuje, że po remoncie uczniowie korzystają z cieplejszych, komfortowych pracowni, a niższe rachunki pozwalają przeznaczać pieniądze na pomoce dydaktyczne i modernizację szkolnych przestrzeni.

– Przeszliśmy metamorfozę. Nasza szkoła, która w przyszłym roku będzie obchodziła 80-lecie, została pięknie odnowiona. Zachęcam inne szkoły, zróbcie to – mówi Marek Machiński, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika nr 8 w Gnieźnie.

Dotacje nawet na 100 proc. kosztów

Program „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” dysponuje budżetem przekraczającym 1,807 mld zł. Dotacje mogą pokrywać do 100 proc. kosztów inwestycji, a wartość pojedynczego dofinansowania wynosi od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych. Wsparcie obejmuje pojedyncze szkoły i przedszkola oraz zespoły placówek.

Przedsięwzięcia muszą być zgodne z zasadą DNSH, czyli niewyrządzania znaczącej szkody środowisku. Oprócz poprawy efektywności energetycznej program uwzględnia także działania edukacyjne i prozdrowotne.

Ekologia również podczas lekcji

Modernizacji budynków będą towarzyszyć inicjatywy zwiększające świadomość dzieci i nauczycieli na temat jakości powietrza, zmian klimatu oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Szkoły mają również promować aktywność fizyczną na świeżym powietrzu.

Program łączy więc poprawę infrastruktury z edukacją ekologiczną. Jego efektem mają być bardziej komfortowe placówki, niższe koszty ich utrzymania i mniejsze obciążenie środowiska.

Więcej informacji przeczytasz na https://www.gov.pl/web/klimat/szkoly-i-przedszkola.

Autor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/ Materiały prasowe