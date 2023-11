i Autor: fot. Paweł Czarnecki Łazienki Królewskie w Warszawie

Zamki

Co proponują rezydencje królewskie w listopadzie 2023 r.?

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego już po raz 12. zaprasza do muzeów-rezydencji królewskich, które przez cały listopad nieodpłatnie udostępniają publiczności część swoich zbiorów. Darmowy listopad w rezydencjach królewskich to okazja nie tylko do zwiedzania wystaw stałych i czasowych, lecz także do udziału w wielu spotkaniach edukacyjnych, wykładach, konferencjach, warsztatach i lekcjach muzealnych, które odbywają się w 11 polskich zamkach i pałacach.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie W listopadzie obowiązuje bezpłatny wstęp na wszystkie wystawy stałe. Wystawy stałe znajdują się w: Pałacu na Wyspie

Starej Oranżerii i Teatrze Królewskim

Pałacu Myślewickim

Stajniach Kubickiego

Koszarach Kantonistów. W listopadzie można skorzystać także z bezpłatnego wstępu na wszystkie wystawy czasowe. Muzeum przygotowało również ofertę 100 darmowych lekcji muzealnych oraz 50 darmowych zajęć edukacyjnych o tematyce przyrodniczej i hippicznej w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Dodatkowo w wybrane dni odbędą się bezpłatne oprowadzania edukatorskie po wystawach stałych w Pałacu na Wyspie, Starej Oranżerii oraz Pałacu Myślewickim. Zamek Żupny w Wieliczce i Autor: fot. D. Kołakowski Od 2 do 30 listopada Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oferuje bezpłatne zwiedzanie Zamku Żupnego i prezentowanej w nim wystawy stałej „Solniczki – małe arcydzieła sztuki”. Dostępne są również wystawa, prezentacja dokumentów i multimedialny spacer po XVII-wiecznej Wieliczce i kopalni soli. Zamek w Sztumie - Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku i Autor: fot. AW Zamek w Sztumie - Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku W listopadzie Zamek w Sztumie zaprasza do zwiedzania na podstawie bezpłatnych biletów wstępu. Muzeum oferuje też darmowe lekcje muzealne dla szkół. Zamek Królewski w Poznaniu i Autor: fot. Grzegorz Machowiak Poznań. Fasada Zamku w Poznaniu W listopadzie Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu oferuje bezpłatny wstęp na wystawę czasową oraz wszystkie wydarzenia (wystawy/pokazy/wykłady), w tym m.in. oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Nie zmarnujcie niepodległości. Srebra Funduszu Obrony Narodowej. SILVA RERUM”, koncert pieśni patriotycznych 12 listopada oraz czwartki dla seniorów i warsztaty edukacyjne. Zamek w Kwidzynie - Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku i Autor: fot. Wojciech Stróżyk Zamek w Kwidzynie - Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku W listopadzie Zamek w Kwidzynie zaprasza do zwiedzania na podstawie bezpłatnych biletów wstępu oraz na bezpłatne lekcje muzealne – „Na menonickim szlaku” – opowieść o dawnych mieszkańcach Doliny Kwidzyńskiej – i „Ceglane kolosy” - opowieść o zamkach i kościołach Polski Północnej w średniowieczu. Zamek Królewski w Sandomierzu i Autor: Materiały prasowe Zamek Królewski w Sandomierzu Muzeum Zamkowe w Sandomierzu zaprasza na wystawy stałe oraz czasowe, m.in. „Dawna kuchnia królewska – zbiory artystyczne. Rzemiosło – malarstwo (XVII - XX w.)”, „Dzieje zamku sandomierskiego”, „Korona sandomierska”, „Szachy sandomierskie”, „Moda w służbie narodu” oraz do bezpłatnego udziału w warsztatach towarzyszących najnowszym ekspozycjom. Przewidziano również wykłady oraz oprowadzania kuratorskie po wystawach czasowych. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Autor: fot. Wojciech Holnicki Pałac Króla Jana III w Wilanowie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza gości indywidualnych codziennie oprócz wtorków w godz. 10.00–16.00 (ostatnie wejście o 15.00) do bezpłatnego zwiedzania: Apartamentów Królewskich, Apartamentów Marszałkowej Lubomirskiej, Pokoi Chińskich i Myśliwskich, Galerii Magazynowej, wystawy stałej „Kolekcjonerstwo Potockich” oraz wystawy czasowej pt. „Oto Światłość Wielka i Klucz Rajski. Hymny z tatarskich zaścianków króla Sobieskiego”. Historyczne ogrody wilanowskie i park są dostępne w godz. 9.00–15.00. Od 2012 r. w akcji „Darmowy Listopad” uczestniczą najbardziej ikoniczne i najbardziej znane polskie rezydencje królewskie – Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie czy Zamek Królewski w Warszawie. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do grona rezydencji dawnych polskich władców, które na listopad szykują specjalną ofertę dla zwiedzających, w ostatnich latach dołączyły muzea zamkowe w Sandomierzu, Lublinie i Malborku, a także Zamek Żupny w Wieliczce i Zamek Królewski w Poznaniu oraz zamki w Kwidzynie i Sztumie – oddziały Muzeum Zamkowego w Malborku. i Autor: Materiały prasowe Link: https://www.gov.pl/web/kultura/rezydencje Szczegółowe informacje i zaproszenia do udziału w wydarzeniach znajdują się na stronach internetowych i w mediach społecznościowych muzeów oraz na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (www.gov.pl/kultura).