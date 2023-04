Cukrzyca pod kontrolą

Wyniki Lotto z 18.04.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną. Liczba chorych przez cały czas wzrasta – Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna (IDF, International Diabetes Federation) podaje, że na cukrzycę choruje już ok. 415 mln ludzi na świecie. IDF szacuje, że w 2040 r. liczba chorych wzrośnie do 642 mln. Cukrzyca jest chorobą nieuleczalną. Dzięki skutecznej terapii i monitorowaniu stężenia glukozy można zapobiec rozwojowi jej bardzo groźnych powikłań. Z ich powodu cierpi wielu pacjentów w Polsce.

Groźne powikłania

Cukrzyca może prowadzić do:

hipo- i hiperglikemii – to stany, w których poziom cukru jest odpowiednio zbyt niski lub zbyt wysoki,

retinopatii cukrzycowej (uszkodzenia wzroku),

nefropatii (uszkodzenia nerek),

neuropatii (uszkodzenia nerwów),

chorób sercowo-naczyniowych (np. choroba wieńcowa, zawał serca, udar mózgu),

stopy cukrzycowej (to powikłanie może skończyć się amputacją kończyny).

Kontrola przede wszystkim

Niezwykle ważne dla kontroli cukrzycy jest monitorowanie stężenia glukozy, czyli glikemii, często nawet kilkanaście razy dziennie. Od poziomu glukozy zależą: dawkowanie insuliny, codzienna dieta, ewentualna aktywność fizyczna czy praca zawodowa. Chory musi unikać zbyt niskiego poziomu cukru (hipoglikemii), zbyt wysokiego poziomu cukru (hiperglikemii) oraz nadmiernych wahań glikemii (zmienności).

Tradycyjną metodą mierzenia poziomu cukru we krwi jest glukometr. Igłą nakłuwa się opuszkę palca, kropla krwi trafi a na specjalny pasek, który jest wprowadzany do glukometru. Po chwili glukometr pokazuje wynik.

Wielokrotne pomiary w ciągu doby są bolesne, mało komfortowe, a także dają jedynie bardzo ograniczony wgląd w zmiany stężenia glukozy.

Monitoring bez kłucia

Są także na rynku nowoczesne systemy do tzw. ciągłego monitorowania glikemii. Zdaniem diabetologów to przełomowe narzędzia pozwalające lepiej kontrolować cukrzycę. Umożliwiają one nie tylko pomiar aktualnego stężenia glukozy, lecz także śledzenie zmian glikemii w przeszłości, a także prognozują jak zmieni się ona w najbliższym okresie.

Jednym z takich systemów jest FreeStyle Libre 2. Jak wygląda takie urządzenie? Na ramię zakłada się sensor wielkości pięciozłotowej monety, a wraz z nim pod skórę jest wprowadzane cieniutkie włókno, które w sposób ciągły mierzy stężenie glukozy w płynie śródtkankowym. Gdy chcemy zmierzyć poziom cukru, przykładamy do czujnika (nawet przez ubranie) smartfon z zainstalowaną specjalną aplikacją. Aplikacja FreeStyle LibreLink odczytuje pomiar wykonany przez czujnik. W ten sposób można badać poziom cukru tak często, jak to jest potrzebne, w ciągu kilku sekund, bez konieczności kłucia palców. Sensor jest wodoodporny, można z nim uprawiać sport. Działa przez 14 dni, po tym czasie trzeba go wymienić na nowy.

Poczucie bezpieczeństwa

Podczas każdego skanowania aplikacja prezentuje aktualny odczyt stężenia glukozy, dane dotyczące glikemii z ostatnich 8 godzin oraz strzałkę wskazującą kierunek zmian stężenia glukozy. Dzięki temu pacjent może zapobiegać zarówno zbyt wysokiemu, jak i zbyt niskiemu poziomowi cukru. Pomiary są przechowywane do 90 dni,a dane można przesyłać automatycznie do lekarza lub osoby bliskiej.System wyposażony jest również w alarmy – smartfon da znać,gdy poziom cukru za bardzo spada lub za mocno się podnosi. Pacjent może wtedy szybko zareagować,nie dopuszczając do niebezpiecznych wartości. Dzięki FreeStyle Libre 2 leczenie cukrzycy jest skuteczniejsze, poprawia się komfort życia chorych na cukrzycę, a także ich poczucie bezpieczeństwa.Urządzenia są refundowane dla dzieci w wieku od 4 do 18 lat oraz dla osób dorosłych (także kobiet w ciąży i połogu) stosujących insulinoterapię, a także dla osób z cukrzycą ze znaczną niepełnosprawnością wzroku.

FreeStyle Libre 2 system monitorowania glikemii flash (czujnik) to wyrób używany wraz ze zgodnym czytnikiem lub aplikacją do monitorowania poziomu glukozy w płynie śródtkankowym u osób z cukrzycą i zaprojektowany, aby zastąpić oznaczanie stężenia glukozy we krwi w samodzielnym kontrolowaniu cukrzycy, w tym w dawkowaniu insuliny.

