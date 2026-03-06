Cyfrowa rewolucja w administracji publicznej

Wyobraź sobie taką sytuację – składasz wniosek o dotację. Papiery przejdą długą drogę zanim trafią na biurko konkretnego urzędnika. Traf jednak chce, że pracownik ma akurat zaplanowany urlop. Twój wniosek czeka, aż urzędnik wróci i się nim zajmie. Cyfrowa rewolucja położy temu kres. Już teraz objęła wiele urzędów. Dzięki EZD RP sprawy można załatwić szybciej, łatwiej i bezpieczniej. System został opracowany przez NASK we współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku i Ministerstwem Cyfryzacji.

Jak to działa?

System jest już wdrożony w ponad 2000 jednostek administracji publicznej, m.in. ministerstwach, KRUS, NIK czy urzędach miejskich. Dołączają także kolejne, mniejsze instytucje, np.: przedszkola czy biblioteki. Od 1 stycznia 2028 r. planowana jest obowiązkowa cyfryzacja urzędów – w tym wdrażanie systemów klasy EZD.

System EZD RP umożliwia pełną obsługę dokumentacji w formie elektronicznej, które są przechowywane w chmurze, czyli w wirtualnej przestrzeni. Chmura umożliwia dostęp do informacji z dowolnego urządzenia z dostępem do sieci połączonej z usługą SaaS EZD RP, dla osób upoważnionych. System pozwala także na połączenie systemu danego urzędu z innymi systemami państwowymi(ePUAP, eDoręczenia, KSeF).

W tej zmianie pomaga NASK – nie tylko nieodpłatnie udostępnia system EZD RP, ale także zapewnia pomoc w jego wdrożeniu: szkoli pracowników i przeprowadza przez proces zapoznawania się z aplikacją i wprowadzenia jej do użycia w danej organizacji.

Cyfryzacja urzędów w Polsce: obecne doświadczenia i strategiczna rola EZD RP do 2035 roku

Zalety systemu EZD RP

Dla obywatela:

mniejsze kolejki i krótszy czas oczekiwania na załatwienie sprawy,

więcej spraw do załatwienia online, dzięki połączeniu systemu EZD RP z e-Doręczeniami i ePUAP.

Dla urzędu m.in.:

szybsza i łatwiejsza obsługa dokumentów - brak postojów w procedowaniu sprawy z powodu nieobecności pracownika,

pełna transparentność, w tym możliwość podglądu na jakim etapie znajduje się dana sprawa, a każdy dokument zostawia cyfrowy ślad,

system jest zintegrowany z e-Doręczeniami i ePUAP – wszystkie ważne informacje są w jednym miejscu,

brak konieczności przeszukiwania archiwów papierowych – dokumenty dostępne w chmurze,

obniżenie kosztów – znacznie zmniejsza się konieczność drukowania i kserowania dokumentów. Nie trzeba się martwić o miejsce do przechowywania archiwów,

pomoc przy wdrożeniu - system EZD RP udostępniany jest administracji publicznej nieodpłatnie - zarówno infrastruktura chmurowa, pełne wsparcie podczas wdrażania (w tym szkolenia dla pracowników), które zapewnia NASK.

Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z NASK od 2024 r. realizuje projekt finansowany ze środków KPO, w ramach którego NASK przygotowuje 2000 podmiotów do produkcyjnego uruchomienia systemu EZD, a minister cyfryzacji udostępni usługę SaaS EZD RP dla 300 tys. użytkowników. Łączna kwota dofinansowania z KPO to blisko 200 mln zł.