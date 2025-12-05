Czy europejskie prawo chroni cię przed oszustwami w internecie?

Koniec nieuczciwych promocji
To ogromny sukces Dyrektywy Omnibus. Sprzedający często manipulowali cenami przy promocjach, np. podnosili cenę na krótki czas, a następnie opuszczali ją do wyjściowej kwoty i nazywali promocją, rabatem czy wyprzedażą. Teraz, obok obecnej ceny i tej po rabacie, muszą pokazać także najniższą cenę z minionego miesiąca. To prawo obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych.
Kupujesz sprzęt cyfrowy? Musisz wiedzieć czy pasuje
Nie może być tak, że nikt nie poinformuje cię, że gra nie ruszy na twoim komputerze, albo nie będzie do niego pasować drukarka. Zanim kupisz, musisz otrzymać informację o kompatybilności. Przepisy dotyczą towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych. To także zawdzięczamy Dyrektywie Omnibus.
Opinie muszą być prawdziwe
Kupujący często posiłkują się opiniami innych klientów. Jeśli sklep publikuje takie opinie, musi zadbać, by były one prawdziwe i pochodziły od osób, które faktycznie kupiły lub używały danego produktu lub korzystały z usługi. Renomowane sklepy i platformy zakupowe nigdy nie pominą takiej informacji.
Cena specjalnie dla ciebie
Platforma zakupowa zaproponowała ci ofertę „dostosowaną do twoich potrzeb”? Niektórzy sprzedający korzystają z różnych automatycznych mechanizmów (algorytmów), by dostosować ceny swoich towarów czy usług do konkretnych klientów lub grup klientów. Algorytmy pozwalają im ocenić twoją siłę nabywczą i ustalić cenę specjalnie dla ciebie. Jeśli sprzedawca z tego mechanizmu korzysta, powinien wyraźnie cię o tym poinformować, byś mógł to uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o zakupie.
Bierzesz kredyty konsumencie? Będziesz lepiej chroniony
Od przyszłego roku zaczną w Polsce obowiązywać zasady, ustanowione w n owe j Dyrektywie Parlamentu Europejskiego. Najważniejszą zmianą jest to, że nawet małe pożyczki, poniżej 200 euro będą traktowane jako kredyty konsumenckie. A to oznacza koniec z wykorzystaniem i wprowadzaniem w błąd osób sięgających po „ chwilówki”. Będziemy musieli być jasno i zrozumiale poinformowani o kosztach pożyczenia pieniędzy. Reklamowanie pożyczek będzie mocno ograniczone. Udzielający pożyczek będą musieli sprawdzić, czy pożyczającego na nią stać. Jeśli tego nie zrobi, to nie klient będzie stratny, a firma pożyczkowa straci prawo do odsetek.
Parlament Europejski pilnuje prawa
– Kamila Gasiuk-Pihowicz, wiceprzewodnicząca Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego
Czy zdarzyło wam się kupić podróbkę w internecie? Albo złapać się na tym, że scrollujecie aplikację zakupową dłużej, niż planowaliście? Albo kupić w sieci produkt, który absolutnie nie spełniał żadnych norm i do niczego się nie nadawał?
To właśnie przed takimi manipulacjami i oszustwami mają nas chronić europejskie przepisy cyfrowe:
• UCPD – walka z nieuczciwymi praktykami handlowymi: podróbki, ukryte koszty, agresywne reklamy,
• DSA – odpowiedzialność platform: przejrzystość reklam, kontrola algorytmów, niezależne audyty,
• DMA – uczciwa konkurencja: koniec z monopolami gigantów i sztucznym blokowaniem mniejszych firm.
Europa stworzyła najmocniejsze prawo cyfrowe na świecie. Naszym zadaniem w Parlamencie Europejskim jest dopilnować, by te przepisy naprawdę działały – szybko, konsekwentnie i mądrze. Bo prawo musi chronić ludzi, a nie zostawać tylko na papierze.
Uważaj, gdy kupujesz zabawki
Czy wiesz, że zabawki są drugą, zaraz po kosmetykach, najczęściej zgłaszaną kategorią niebezpiecznych produktów konsumenckich? W ubiegłym roku prawie w połowie zgłoszeń główną przyczyną ryzyka były substancje chemiczne. Dlatego Unia Europejska zmienia przepisy – określają one teraz podstawowe wymagania bezpieczeństwa, które muszą spełniać wszystkie zabawki dostępne na europejskim rynku niezależnie od tego, czy zostały wyprodukowane tutaj, czy np. w Chinach.
Mimo że Unia Europejska ma jedne z najsurowszych na świecie regulacji dotyczących bezpieczeństwa zabawek, niebezpieczne produkty wciąż trafiają w ręce dzieci. Trzeba więc uważać przy zakupach. Wszystkie zabawki muszą mieć oznakowanie CE, potwierdzające zgodność z normami Unii Europejskiej.
Pod koniec listopada posłowie do Parlamentu Europejskiego potwierdzili porozumienie z państwami członkowskimi w sprawie nowych zasad bezpieczeństwa zabawek, aby lepiej chronić zdrowie i rozwój dzieci. Państwa członkowskie i przedsiębiorcy będą mieli aż 4,5 roku na wdrożenie nowych zasad. Co nowego w przepisach?
Wszystkie zabawki będą musiały mieć widoczny cyfrowy paszport produktu (DPP), potwierdzający zgodność z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa. Obowiązujący zakaz stosowania substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość (CRM) zostaje rozszerzony o inne chemikalia szczególnie szkodliwe dla dzieci.
Przed wprowadzeniem zabawki do obrotu, producenci będą musieli przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa zabawki.