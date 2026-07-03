Czy można płacić mniej za prąd?

- Czy Polacy interesują się energią?

- I tak, i nie. Z mediów dowiadujemy się, jak wojna w Ukrainie, czy kryzys na Bliskim Wschodzie negatywnie przekładają się na ceny prądu. To budzi niepokój i sprawia, że częściej interesujemy się rachunkami. Z drugiej strony większość indywidualnych odbiorców energii elektrycznej „jest na taryfach”. Płaci stałą kwotę ustaloną przez Urząd Regulacji Energetyki. Gdy ceny prądu na rynku rosły, nasze państwo wprowadzało programy osłonowe, żeby rachunki nie były dla klientów zbyt dotkliwe. Dlatego zainteresowanie odbiorców tym tematem malało. Jest też grupa klientów, którzy wzięli sprawy w swoje ręce. To prosumenci, czyli właściciele instalacji fotowoltaicznych, którzy oszczędzają dzięki własnej produkcji. To jednak rozwiązanie przede wszystkim dla posiadaczy domów.

Autor: E.ON Polska/ Materiały prasowe Bartosz Gott

- To w takim razie: dlaczego zwykły odbiorca powinien zainteresować się energią?

- Warto wiedzieć, jak zużywać mniej prądu i co wpływa na wysokość rachunku. Większość domowych sprzętów działa na prąd, dlatego jego konsumpcja w gospodarstwach domowych rośnie. Zmienia się też nasz tryb życia. Po pandemii znacznie przybyło osób pracujących zdalnie, które korzystają domowych urządzeń w zupełnie innym rytmie niż wcześniej. Zmienia się także rynek energii - sposób jej produkcji i źródła, z których pochodzi. To wszystko wpływa na jej cenę. W taryfie tego nie widać, ale sprzedawcy energii mogą w ramach ofert komercyjnych wykorzystać te różnice i zaproponować klientom lepiej dopasowane rozwiązania. Kto się tym nie interesuje, z jednej strony ma święty spokój, ale z drugiej traci szansę na obniżenie swojego rachunku.

- Na rynku jest trochę ofert energii dla gospodarstw domowych, ale wielu z nas – jak Pan powiedział – dla świętego spokoju zostaje przy podstawowej taryfie. Czy rzeczywiście warto coś zmieniać?

- Urząd Regulacji Energetyki co roku ustala maksymalne ceny w taryfach. To punkt odniesienia dla wszystkich sprzedawców energii. Klienci co roku dostają informację, jaka to będzie kwota. Jednak dla klienta wcale nie musi być to najatrakcyjniejsze rozwiązanie. Biorąc pod uwagę zmiany cen w ciągu doby, firma energetyczna może zaproponować elastyczną ofertę, w której inne stawki obowiązują w ciągu dnia, a inne w nocy. Jeśli z niej korzystamy, staramy się przesuwać działanie energochłonnych sprzętów na tańszy okres. Na przykład włączamy pralkę po 22.00, a pranie wywieszamy rano. Takich rozwiązań, odpowiadających na różne potrzeby klientów, jest więcej. Można też zagwarantować sobie ceny energii na kilka lat do przodu. To oznacza, że jeśli za rok czy za dwa lata taryfa wzrośnie, my będziemy chronieni przed podwyżką.

- Co to znaczy, że oferta jest elastyczna? Czy chodzi o ryzyko i zmienne ceny?

- Nie, w przypadku E.ON nie ma ryzyka. Klient ma z góry zagwarantowane ceny, a dzięki elastyczności oferty może je dodatkowo obniżyć. Nasza oferta elastyczna to taka, w której klient ma realny wpływ na wysokość rachunku. Na przykład poprzez zmianę części nawyków, przesuwając korzystanie z energochłonnych urządzeń na określone godziny. Jakie? Klient wie to od razu, bo widzi je podczas podpisywania umowy. Może to być prosty podział – w nocy taniej, w dzień drożej - albo wybrane tańsze godziny w ciągu doby. Jeśli nie wiemy, na co się zdecydować, na stronie internetowej dopasuj.eon.pl jest proste narzędzie, które w tym pomoże. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań – m.in. o tryb życia, przyzwyczajenia i godziny spędzane w domu. Po chwili otrzymamy podpowiedź, która oferta najlepiej do nas pasuje. To trwa dosłownie 2 minuty.

- A jeśli wolę osobisty kontakt ze specjalistą?

- Oczywiście, dla osób, które wolą kontakt bezpośredni, takie dopasowanie może przygotować specjalista. W Biurach Obsługi Klienta mamy nawet specjalne strefy dla seniorów – nie trzeba stać w kolejce, można sobie wygodnie usiąść i poczekać na rozmowę. Klienci, którzy wolą załatwić sprawę zdalnie, mogą w tym celu skorzystać z infolinii albo czatu z naszym doradcą.

- Mam czteroosobową rodzinę. Zużywamy dużo prądu. Chcemy płacić mniej. Co mi pan zaproponuje?

- Po pierwsze, tak jak wspomniałem, warto choć trochę zmienić nawyki i korzystać ze sprzętów bardziej świadomie. Na początek wystarczą nawet niewielkie zmiany. Na stronie szkoda-pradu.eon.pl mamy poradnik z praktycznymi wskazówkami w tej kwestii. Po drugie, trzeba wybrać ofertę najlepiej dopasowaną do potrzeb domowników. Zachęcam Panią do skorzystania z narzędzia na stronie dopasuj.eon.pl. Szybko dowie się Pani, czy dla Pani rodziny najlepsza będzie oferta E.ON Energia bez granic – ze stałymi cenami w ciągu doby i gwarancją ceny do końca 2028 - czy może E.ON Happy Hours i pomoc fachowców. W tej drugiej ofercie, dzięki przesunięciu zużycia energii na określone w ofercie godziny, można dostać premię, która obniży rachunki. A pomoc fachowców, takich jak ślusarz czy hydraulik, to bardzo przydatny dodatek w ramach umowy. Są jeszcze inne oferty, więc warto sprawdzić to samemu, zachęcam!

- Bardzo trudno zrozumieć język firm energetycznych. Skąd mam wiedzieć, że dobrze wybieram?

- Niestety, nikt klienta nie wyręczy w czytaniu ofert. A trzeba uważać, bo na rynku są różne propozycje i nie wszystkie będą odpowiadać potrzebom konkretnego klienta. Niektóre na przykład uzależniają rachunki bezpośrednio od cen giełdowych. To oznacza, że wiemy, jaka jest cena w danym dniu lub miesiącu, ale nie wiemy, jaka będzie w kolejnym. Dlatego tak ważne jest, żeby dobrze dobrać ofertę do swojej sytuacji. W E.ON Polska chcemy wspierać klientów w podejmowaniu decyzji. Uprościliśmy język naszych materiałów i ofert, prezentujemy je w przejrzysty sposób. Tworzymy też rozwiązania, które ułatwiają wybór, takie jak możliwość dopasowania oferty w 2 minuty na stronie dopasuj.eon.pl. Jeśli klient ma dodatkowe pytania, zawsze też może zadać je naszym doradcom.

Oferta dla posiadaczy samochodów elektrycznych Dla właścicieli aut elektrycznych z domową ładowarką dostępna jest oferta E.ON Happy Charge, która nagradza klientów za ładowanie auta w określonych godzinach, pomagając obniżyć koszty codziennej jazdy. Ofercie towarzyszy wygodna aplikacja automatycznie wybierająca najkorzystniejszy czas ładowania samochodu.