Zaginęła Anna Poźlewicz. Nikt nie widział kobiety od kilku dni

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-07-02 22:20

Zaginęła 39-letnia Anna Poźlewicz ze Świebodzina. Policja z Komendy Powiatowej w Świebodzinie rozpoczęła poszukiwania kobiety, którą ostatni raz widziano we wtorek, 30 czerwca, około godziny 18:00, w miejscu jej zamieszkania. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej, udostępniając szczegółowy rysopis i dane kontaktowe dla osób posiadających jakiekolwiek informacje.

Zaginiona Anna Poźlewicz w białej koszulce i dżinsach. O poszukiwaniach kobiety ze Świebodzina przeczytasz na SE.
Autor: KPP Świebodzin/ Materiały prasowe

Zaginiona Anna Poźlewicz ze Świebodzina 

Policjanci z komendy w Świebodzinie podzielili się informacją o poszukiwaniu osoby zaginionej. Chodzi o 39-letnią Annę Poźlewicz. Kobieta ostatni raz widziana była we wtorek, 30 czerwca około godziny 18 w miejscu swojego zamieszkania.

Policjanci podzielili się szczegółowym rysopisem zaginionej:

  • Wiek - 39 lat,
  • Wzrost - 174 cm,
  • Szczupła budowa ciała, włosy ciemne, długie (za ramiona), może spinać w kok,
  • Znaki szczególne: tatuaż na prawym przedramieniu (wewnętrzna strona) w postaci lustrzanego odbicia daty (bdb).
  • Ubiór: koszulka z krótkim rękawem koloru szarego z grafiti na przodzie, krótkie jeansowe spodenki jasnoniebieskie, trampki lub tenisówki koloru brązowego.

Ktokolwiek ma informacje o miejscu pobytu zaginionej proszony jest o kontakt z świebodzińską policją pod numerem telefonu 47 79 35 211/212 lub pod ogólnopolskim numerem 112.

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