Zaginęła Anna Poźlewicz. Nikt nie widział kobiety od kilku dni

Zaginiona Anna Poźlewicz ze Świebodzina

Policjanci z komendy w Świebodzinie podzielili się informacją o poszukiwaniu osoby zaginionej. Chodzi o 39-letnią Annę Poźlewicz. Kobieta ostatni raz widziana była we wtorek, 30 czerwca około godziny 18 w miejscu swojego zamieszkania.

Policjanci podzielili się szczegółowym rysopisem zaginionej:

Wiek - 39 lat,

Wzrost - 174 cm,

Szczupła budowa ciała, włosy ciemne, długie (za ramiona), może spinać w kok,

Znaki szczególne: tatuaż na prawym przedramieniu (wewnętrzna strona) w postaci lustrzanego odbicia daty (bdb).

Ubiór: koszulka z krótkim rękawem koloru szarego z grafiti na przodzie, krótkie jeansowe spodenki jasnoniebieskie, trampki lub tenisówki koloru brązowego.

Ktokolwiek ma informacje o miejscu pobytu zaginionej proszony jest o kontakt z świebodzińską policją pod numerem telefonu 47 79 35 211/212 lub pod ogólnopolskim numerem 112.

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