Czy polscy rolnicy są dobrze ubezpieczeni?

Z danych Warty wynika, że najwięcej szkód w gospodarstwach rolnych powodują silne wiatry, grad, deszcze nawalne, opady śniegu, powodzie i podtopienia. W budynkach rolniczych najczęściej dochodzi do zerwania dachów, zawalenia budynków, uszkodzeń kominów i paneli fotowoltaicznych. Wewnątrz budynków zdarzały się najczęściej zalania, awarie instalacji, przepięcia, uderzenia pioruna i pożary. Żywioły powodowały też wiele strat w wyposażeniu budynków gospodarczych. Jak wynika z badania Warty na wiele zagrożeń polscy rolnicy nie są odpowiednio zabezpieczeni. 57 proc. rolników polega tylko na ubezpieczeniach obowiązkowych, a jedynie 19 proc. wybiera dodatkowe polisy, chroniące m.in. budynki gospodarcze, maszyny, zapasy czy zwierzęta.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy?

Pełna ochrona gospodarstwa rolnego, oprócz dwóch ubezpieczeń obowiązkowych jakimi są: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i budynków rolniczych powinna uwzględniać zdarzenia, które nie są nimi objęte m.in. zalanie w wyniku awarii instalacji, uderzenia pojazdu lub maszyny rolniczej w budynek, upadku drzew, przepięcia czy stłuczenia elementów szklanych. Dobra polisa powinna też obejmować wyposażenie domu, urządzenia i maszyny rolnicze, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody czy silosy. W sytuacjach awaryjnych nieoceniony jest pakiet usług assistance, np. pomoc hydraulika, ślusarza, szklarza, czy też możliwość korzystania z lokalu zastępczego w razie pożaru lub powodzi.

i Autor: Attraction Art/ Shutterstock

Dlaczego warto aktualizować sumę ubezpieczenia?

Brak ubezpieczenia to nie jedyna niepokojąca kwestia. Co 5. respondent w badaniu Warty wskazał, że nie pamięta, kiedy ostatnio aktualizował sumę ubezpieczenia. 27 proc. robiło to ostatnio trzy lub cztery lata temu – co oznacza, że ich majątek może być niedoubezpieczony.

– Obecnie obserwujemy niepokojące zjawisko - budynki gospodarcze bywają ubezpieczone według wartości sprzed kilku lat. Niedoszacowanie wartości majątku, czyli zbyt niska suma ubezpieczeni oznacza, że w przypadku wystąpienia poważnej szkody, otrzymane odszkodowanie może okazać się niewystarczające na odbudowę gospodarstwa czy zakup nowych maszyn i urządzeń. Dlatego raz w roku każdy właściciel gospodarstwa powinien wspólnie z agentem ubezpieczeniowym sprawdzić szczegóły polisy i w razie potrzeby wprowadzić zmiany, aby skutecznie chronić swoje gospodarstwo – mówi Beata Czajczyk, ekspertka Warty.

i Autor: Warta/ Materiały prasowe

Bądź na bieżąco

Warto regularnie, najlepiej co roku, weryfikować sumę ubezpieczenia. Dlaczego? Wyobraźmy sobie taką sytuację: w wyniku pożaru 40-letniego budynku inwentarskiego zostają zniszczone dach i panele fotowoltaiczne. Koszt naprawy to 200 tys. zł. Niestety, rolnik od lat miał zaniżoną sumę ubezpieczenia - budynek był ubezpieczony na 80 tys. zł. Tyle wypłaci mu ubezpieczyciel, a pozostałe 120 tys. zł rolnik musi pokryć z własnej kieszeni. Aktualizacja sumy ubezpieczenia jest ważna również wtedy, gdy budynek przeszedł remont, modernizację lub rozbudowę. Wymiana dachu lub stolarki, montaż nowych instalacji czy zainstalowanie paneli PV podnoszą wartość budynku, dlatego po takich inwestycjach suma ubezpieczenia powinna zostać zaktualizowana.

Partnerem materiału jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.