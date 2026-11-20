Deszcz, mgła, szybko zapadający zmrok i ciemne ubrania sprawiają, że piesi są znacznie mniej widoczni na drodze. Nie warto zakładać, że skoro widzimy nadjeżdżające auto, to kierowca widzi również nas. Może on nas zauważyć dopiero z odległości 40 metrów. To za mało, by wyhamować. Pieszy mający na sobie elementy odblaskowe jest widoczny z odległości nawet 150 metrów. W takiej sytuacji odblaski mogą uratować życie.

– Od najmłodszych lat warto kształtować dobre nawyki związane z bezpieczeństwem. Jesień i zima to czas, kiedy piesi i rowerzyści są mniej widoczni, dlatego tak ważna jest edukacja w tym zakresie. W ramach kampanii „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” pokazujemy, że nawet niewielkie działania, takie jak noszenie elementów odblaskowych, mogą mieć ogromne znaczenie – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Praktyczne lekcje bezpieczeństwa dla uczniów

W ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” samorząd województwa mazowieckiego stworzył portal edukacyjny „Bezpieczne Mazowsze”. To dla uczniów nauka i zabawa, a na najlepszych czekają nagrody. Uczestnicy zdobywają wiedzę w pięciu blokach tematycznych: pasażer, rowerzysta, pieszy, inny uczestnik ruchu drogowego oraz bezpieczny i odpowiedzialny.

W szkołach, które w poprzedniej edycji zdobyły największą liczbę punktów, zostaną zorganizowane warsztaty z udziałem ratowników medycznych, strażaków i policjantów czy ekspertów z WORD-ów. Uczniowie będą mogli zmierzyć się m.in. z rowerowym torem przeszkód oraz uczestniczyć w symulacji udzielania pierwszej pomocy z użyciem technologii VR. Do końca semestru zajęcia w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” zostaną przeprowadzone w 33 placówkach na terenie Mazowsza. Każdy uczestnik internetowej części kampanii otrzyma zestaw z elementami odblaskowymi, a dla najbardziej aktywnych uczniów przewidziano dodatkowe nagrody.

Autor: Mazovia/ Materiały prasowe

– Akcja „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” zwiększa świadomość dzieci w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jesienią, gdy szybciej zapada zmrok, odblaski stają się szczególnie ważnym elementem dbania o bezpieczeństwo. Takich odpowiedzialnych nawyków uczymy najmłodszych mieszkańców Mazowsza. W pierwszej edycji kampanii uczestniczyło ponad 60 szkół, natomiast w poprzedniej już 90. Aż 1,6 tys. dzieci korzystało z naszego portalu edukacyjnego i rozwiązywało zadania pomagające przygotować się do egzaminu na kartę rowerową – zaznacza Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Kolejna edycja już ruszyła. Szczegółowe informacje dotyczące zasad zgłaszania i rejestracji do kampanii są dostępne na stronie internetowej: bezpiecznemazowsze.mazovia.pl w zakładce „O projekcie” .

Wszystko o bezpieczeństwie w jednym miejscu

Portal edukacyjny „Bezpieczne Mazowsze” powstał z myślą o uczniach szkół podstawowych, którzy przygotowują się do uzyskania karty rowerowej. Materiały, które znajdują się na stronie internetowej bezpiecznemazowsze.mazovia.pl, pozwalają na poszerzenie wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pomogą dzieciom nie tylko w poznawaniu zasad ruchu drogowego i stosowaniu ich w praktyce, ale też w rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za swoje działania i zrozumieniu ich wpływu na innych. Zostały one przedstawione w atrakcyjnej formie, m.in. prezentacji, filmów i animacji. Quizy i gry pomogą przyswoić niezbędną wiedzę w przyjemny i łatwy sposób. Dostęp do wszystkich treści na portalu jest bezpłatny.