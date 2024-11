Dawne składowiska popiołów pełne zieleni

Dawne składowiska elektrociepłowni Żerań i Siekierki – 34 hektary terenu przy Myśliborskiej na Białołęce i 32 hektary terenu na Zawadach - zostały zrekultywowane przez Termikę, co oznacza, że przywrócono im dawne walory przyrodnicze. Termika przeznaczyła na ten projekt 23 mln zł. W efekcie Warszawa zyskała 66 hektarów terenów zieleni. Coraz częściej można tam znaleźć ślady bytowania dzikich zwierząt.

i Autor: materiały prasowe

Nowe oblicza dawnych składowisk

Od 2005 roku Termika nie przekazuje już żadnych odpadów do składowania na „Myśliborskiej”, a w 2016 roku podjęła działania, które miały przywrócić te tereny do naturalnego stanu. Część zdeponowanej tam mieszanki popioło-żużla została zagospodarowana do podbudowy dróg, m.in. obwodnic: Sochaczewa, Mszczonowa, Jabłonny, Chynowa i Grójca, Trasy Siekierkowskiej oraz nasypów trasy Marii Skłodowskiej-Curie i trasy Okęcie. Zrekultywowany teren został oddany naturze. Obecnie ponownie splatają się tutaj losy przyrody i ludzi – w miejscu po rurociągach, którymi niegdyś transportowano popioły i żużle z EC Żerań na teren przy Myśliborskiej, powstała ścieżka rowerowa, chętnie użytkowana przez cyklistów.

W 2018 roku Termika przystąpiła do gruntownej rekultywacji terenu drugiego składowiska, na Zawadach. Od początku lat 60., czyli od początku istnienia EC Siekierki i owego składowiska, zdeponowano tam ok. 3,9 mln ton odpadów. Rekultywacja terenu obejmowała m.in. przykrycie go warstwą mineralną, nawiezienie świeżego gruntu i posianie specjalnie dobranej mieszanki traw. Teraz rośnie tam kilka tysięcy drzew i krzewów przystosowanych gatunkowo do zasadowego odczytu gleby, m.in. tamaryszek i dereń. Teren „Zawad” był rekultywowany do końca 2022 roku. Wciąż znajdują się tam wydzielone magazyny rezerwowe. W przyszłości, po ich likwidacji i rekultywacji, możliwe będzie docelowe zagospodarowanie całego terenu „Zawad” z przeznaczeniem na cele rekreacji i sportu, co jest zgodne z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru. Kto wie, czy za klika lat nie stanie się on polem golfowym, rajem dla rowerzystów, parkiem z placem zabaw lub pozostanie dziką łąką, wzbogacając lokalną bioróżnorodność.

Od odpadu do produktu

Od wielu lat zmieniło się także podejście Termiki do powstających w wyniku spalania węgla popiołów i żużli. Kiedyś były to odpady. Dziś prawie wszystkie popioły i żużle są wyrobami budowlanymi. Dodatkowo w 2018 r. powstał Zakład Separacji Popiołów Siekierki. Trafia do niego ok. 80% popiołów konwencjonalnych z tej elektrociepłowni. Dzięki temu Zakładowi nie dość, że poprawiamy jakość sprzedawanego produktu, to dodatkowo odzyskujemy część niespalonego węgla znajdującego się w popiele i powtórnie podajemy go do spalenia.

Certyfikacja UPS-ów wydłuża cykl życia popiołu i żużla. Wprowadzamy je ponownie do obiegu już jako produkty. Jest to doskonały przykład realizacji założeń gospodarki obiegu zamkniętego, dzięki czemu zmniejsza się zużycie surowców naturalnych oraz ilość popiołów i żużli wymagających składowania lub magazynowania. To właśnie dzięki dużemu zapotrzebowaniu na UPS-y Termiki, można było opróżnić kwatery magazynowe na „Zawadach”, które dziś są utrzymywane wyłącznie jako rezerwa.

i Autor: materiały prasowe

Jak Termika zagospodarowuje popioły?

100 proc. wytwarzanych w PGNiG Termika odpadów paleniskowych jest zagospodarowywanych:

żużel – w obiektach budowlanych, budownictwie drogowym i w produkcji wyrobów ceramicznych;

– w obiektach budowlanych, budownictwie drogowym i w produkcji wyrobów ceramicznych; popiół – w produkcji mieszanek stosowanych w budownictwie drogowym, kolejowym, melioracyjnym (spoiwa uszczelniające), górniczym, w produkcji cementów, betonu, zapraw i zaczynów;

– w produkcji mieszanek stosowanych w budownictwie drogowym, kolejowym, melioracyjnym (spoiwa uszczelniające), górniczym, w produkcji cementów, betonu, zapraw i zaczynów; gips syntetyczny – m.in. w produkcji materiałów budowlanych, środków wiążących, nawozów, dodatków żywnościowych, papieru, farb i klejów czy materiałów medycznych.

i Autor: materiały prasowe

Punkt zwrotny dla „Zawad”

W 2018 r. w EC Siekierki uruchomiono Zakład Separacji Popiołów, co stało się kluczowe dla dalszego funkcjonowania „Zawad” (wtedy też rozpoczęto rekultywację składowiska). Instalacja oddziela popiół lotny z kotłów opalanych węglem na 2 rodzaje produktów – jeden służący do produkcji cementu, drugi jest zawracany do spalania w kotłach i wykorzystywany jako paliwo.

Przez kolejnych 30 lat od rekultywacji obu składowisk PGNiG Termika zobowiązała się do monitorowania stanu środowiska na tych obszarach. Kontrola będzie obejmowała grunty, wody powierzchniowe, stan powietrza i osiadanie składowiska. Sąsiedztwo Wisły sprzyja rozwojowi wielu gatunków zwierząt, ptaków oraz roślin na tym terenie. Ponownie jest tam zielono.

