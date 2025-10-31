Debiut listów zastawnych na giełdzie. Jak bezpiecznie inwestować na rynku Catalyst?

PKO Bank Polski
2025-10-31 0:02 Materiał sponsorowany

Hipoteczny list zastawny to jeden z bezpieczniejszych dłużnych papierów wartościowych. W Polsce może go wyemitować bank hipoteczny, aby pozyskać kapitał na finansowanie kredytów hipotecznych. Inwestor może kupić taki list bezpośrednio od banku, albo od innego inwestora, np. na Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku Catalyst. Swój debiut na giełdzie właśnie miały listy zastawne PKO Banku Hipotecznego.

mężczyzna i komputer

i

Autor: Kateryna Onyshchuk/ Shutterstock

Od 29 października tego roku inwestorzy indywidualni mogą kupować i sprzedawać listy zastawne PKO Banku Hipotecznego na rynku wtórnym, czyli na giełdowym rynku Catalyst. W przypadku jakiegoś nieoczekiwanego zdarzenia losowego i potrzeby pozyskania gotówki, właściciele listów mogą wystawić je na sprzedaż. To także szansa na zakup listów dla inwestorów.

Odsetki i bezpieczeństwo dla inwestora

Kupując listy zastawne inwestor „pożycza” pieniądze bankowi. W określonym terminie bank wykupuje list zastawny i zwraca mu kapitał. Zgodnie z warunkami emisji wypłaca inwestorowi odsetki. Każdy list zastawny musi mieć pokrycie – czyli zabezpieczenie na portfelu kredytów hipotecznych, udzielonych przez bank i zabezpieczonych na nieruchomościach. To znaczy, że za każdą emisją stoi realna wartość zabezpieczeń. Bank hipoteczny podlega także nadzorowi KNF (Komisja Nadzoru Finansowego), a nad bezpieczeństwem rejestru zabezpieczeń czuwa powiernik powoływany przez KNF. Dzięki takiej ochronie, listy zastawne uznawane są za jeden z bezpieczniejszych instrumentów dłużnych na europejskim rynku kapitałowym.

Jak kupić hipoteczny list zastawny?

Jeśli zdecydujesz się na zakup listu, najpierw powinieneś otworzyć rachunek maklerski i złożyć zlecenie kupna. Zanim jednak to zrobisz:

1. Przeczytaj dokumenty dotyczące emisji, dostępne np. na stronie https://www.pkobh.pl/listy-zastawne/emisja-listow-zastawnych/. Zawierają one informacje na temat: zasad naliczania oprocentowania, terminów wypłat odsetek, rodzaju zabezpieczenia i terminu wykupu listu przez bank.

2. Sprawdź wolumen obrotu (liczbę kupionych i sprzedanych listów w

danym okresie) oraz różnicę między ofertami kupna i sprzedaży. Może się okazać, że zainteresowanie listami jest zbyt małe, wtedy lepiej się wstrzymać ze składaniem zlecenia kupna.

3. Sprawdź możliwe opłaty i taryfę opłat pośrednika.

Inwestuj świadomie

Cena hipotecznych listów zastawnych na giełdzie może się zmienić np. w zależności od stóp procentowych i płynności listów na giełdzie. Można kupić list drożej i sprzedać za niższą cenę, co oznacza stratę. Dlatego przed podjęciem decyzji należy przeanalizować swoje potrzeby, sytuację na rynku i ryzyka: kredytowe, stóp procentowych i płynności.

Na to zwróć uwagę

Zanim zainwestujesz w hipoteczne listy zastawne na rynku Catalyst, sprawdź:

  • rating emitenta (ocenę wiarygodności finansowej) i warunki emisji,
  • rodzaj zabezpieczenia,
  • termin zapadalności (czas wykupu listów przez emitenta - bank),
  • rodzaj oprocentowania,
  • ryzyka i ocenę różnych kategorii ryzyka związanych z emisją i inwestowaniem na rynku wtórnym.

Przed inwestycją należy zapoznać się z:

  • prospektem emisyjnym,
  • ostatecznymi warunkami emisji,
  • bieżącą tabelą odsetkową dla tej emisji.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest poradą inwestycyjną, rekomendacją ani ofertą.

Partnerem materiału jest PKO BANK POLSKI

Już dziś w dzienniku Super Express krzyżówka z nagrodami. Regulamin znajduje się tutaj!

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki