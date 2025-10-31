Debiut listów zastawnych na giełdzie. Jak bezpiecznie inwestować na rynku Catalyst?

Od 29 października tego roku inwestorzy indywidualni mogą kupować i sprzedawać listy zastawne PKO Banku Hipotecznego na rynku wtórnym, czyli na giełdowym rynku Catalyst. W przypadku jakiegoś nieoczekiwanego zdarzenia losowego i potrzeby pozyskania gotówki, właściciele listów mogą wystawić je na sprzedaż. To także szansa na zakup listów dla inwestorów.

Odsetki i bezpieczeństwo dla inwestora

Kupując listy zastawne inwestor „pożycza” pieniądze bankowi. W określonym terminie bank wykupuje list zastawny i zwraca mu kapitał. Zgodnie z warunkami emisji wypłaca inwestorowi odsetki. Każdy list zastawny musi mieć pokrycie – czyli zabezpieczenie na portfelu kredytów hipotecznych, udzielonych przez bank i zabezpieczonych na nieruchomościach. To znaczy, że za każdą emisją stoi realna wartość zabezpieczeń. Bank hipoteczny podlega także nadzorowi KNF (Komisja Nadzoru Finansowego), a nad bezpieczeństwem rejestru zabezpieczeń czuwa powiernik powoływany przez KNF. Dzięki takiej ochronie, listy zastawne uznawane są za jeden z bezpieczniejszych instrumentów dłużnych na europejskim rynku kapitałowym.

Jak kupić hipoteczny list zastawny?

Jeśli zdecydujesz się na zakup listu, najpierw powinieneś otworzyć rachunek maklerski i złożyć zlecenie kupna. Zanim jednak to zrobisz:

1. Przeczytaj dokumenty dotyczące emisji, dostępne np. na stronie https://www.pkobh.pl/listy-zastawne/emisja-listow-zastawnych/. Zawierają one informacje na temat: zasad naliczania oprocentowania, terminów wypłat odsetek, rodzaju zabezpieczenia i terminu wykupu listu przez bank.

2. Sprawdź wolumen obrotu (liczbę kupionych i sprzedanych listów w

danym okresie) oraz różnicę między ofertami kupna i sprzedaży. Może się okazać, że zainteresowanie listami jest zbyt małe, wtedy lepiej się wstrzymać ze składaniem zlecenia kupna.

3. Sprawdź możliwe opłaty i taryfę opłat pośrednika.

Inwestuj świadomie

Cena hipotecznych listów zastawnych na giełdzie może się zmienić np. w zależności od stóp procentowych i płynności listów na giełdzie. Można kupić list drożej i sprzedać za niższą cenę, co oznacza stratę. Dlatego przed podjęciem decyzji należy przeanalizować swoje potrzeby, sytuację na rynku i ryzyka: kredytowe, stóp procentowych i płynności.

Na to zwróć uwagę

Zanim zainwestujesz w hipoteczne listy zastawne na rynku Catalyst, sprawdź:

rating emitenta (ocenę wiarygodności finansowej) i warunki emisji,

rodzaj zabezpieczenia,

termin zapadalności (czas wykupu listów przez emitenta - bank),

rodzaj oprocentowania,

ryzyka i ocenę różnych kategorii ryzyka związanych z emisją i inwestowaniem na rynku wtórnym.

Przed inwestycją należy zapoznać się z:

prospektem emisyjnym,

ostatecznymi warunkami emisji,

bieżącą tabelą odsetkową dla tej emisji.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest poradą inwestycyjną, rekomendacją ani ofertą.

