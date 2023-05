Wyniki Lotto z 20.05.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Tytuł wykładu nawiązywał do słynnej jakiś czas temu książki Johna Graya „Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus”. Terapeuta rodzinny John Gray w pogodny sposób radził kobietom i mężczyznom, jak dochodzić do porozumienia w związku i uzyskiwać to, czego się pragnie. Monika Fill przekonywała, że jesteśmy różni, ale z tego Marsa i Wenus musimy zejść na Ziemię dla naszego wspólnego dobra. Jeśli się porozumiemy, będziemy harmonijnie współpracować i wzajemnie się wspierać.

Wykład na warszawskich Targach Książki Vivelo, zorganizowanych na Stadionie Narodowym, był wstępem do kampanii społecznej MAK-i (czyli mężczyzna a kobieta), organizowanej przez Fundację Empiria i Wiedza oraz Fundację State of Poland przy merytorycznym wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego.

MAK-i to nowy projekt z zakresu edukacji społecznej, który wpisuje się w misję zaangażowania społecznego będącego jednym z pięciu najważniejszych filarów Strategii BGK 2021–2025. Kampania ma zwrócić uwagę na potrzebę budowania trwałych relacji partnerskich opartych na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu, a dzięki temu budowaniu kapitału społecznego Polski.

Dlaczego porozumienie między płciami jest takie ważne? Budowanie skutecznej komunikacji i wspólnego działania jest istotne przy budowie wspomnianego kapitału społecznego. Kapitał społeczny to moc społeczeństwa, która przekłada się na kapitał ekonomiczny. Jeżeli nie ma porozumienia, zaufania, współpracy między kobietami a mężczyznami, to kapitał społeczny jest ujemny i nie może przyczyniać się do wzrostu gospodarczego.

Jesteśmy podobni…

Nieczęsto wymienia się cechy, które dla kobiet i dla mężczyzn są wspólne. Tymczasem istnieje zbiór cech, które są takie same u mężczyzn i u kobiet. Przede wszystkim każdy z nas uważa, że jest najważniejszy. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni na początku znajomości są tak samo skłonni do poświeceń. Później obie strony mogą wszczynać kłótnie i udzielać rad i wskazówek, nawet jeśli druga strona o nie nie prosiła. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni są zazdrośni, nieufni i podejrzliwi. Podczas choroby, czy kryzysu życiowego, wszyscy mają taką samą potrzebę troski i opieki. Gdy relacje są zdrowe, a kobiety i mężczyźni ze sobą współpracują, mamy do siebie wzajemny szacunek. Obie strony mają takie samo pragnienie bycia niezawodnym itak samo obwiniają za niepowodzenia. Cykle biologiczne regulują nastrój i poziom energii nie tylko u kobiet, lecz także u mężczyzn.

…i jesteśmy różni

Fundamentalne różnice kobiet i mężczyzn są wynikiem biologii – kobiety i mężczyźni mają inną budowę mózgu i inne obszary w mózgu są u nich bardziej aktywne.

Według badań kobiety potrafią realizować kilka zadań jednocześnie i mają podzielną uwagę, są spostrzegawcze, skupiają się na szczegółach i słuchają intuicji. Kobiety charakteryzują się przenikliwością wzroku, odszyfrowywaniem zmian w wyglądzie i zachowaniu, wyobraźnią. Kobiety mają bardziej wyostrzony słuch, w rozmowie używają większej liczby słów (statystycznie mają ich większy zasób) i lepiej rozumieją otaczający je świat, mają do niego matczyny stosunek.

Mężczyźni tymczasem są jednozadaniowi, mają skłonność do przewodzenia, rywalizacji i kierowania. Panowie w odróżnieniu od pań lubią głośniejsze dźwięki, mocny uścisk ręki, kolor czerwony i rozwiązywanie technicznych problemów.

Jak się dogadać?

Jak się komunikować, by druga strona zrozumiała właściwie nasz przekaz? Dobra komunikacja następuje wtedy, gdy właściwie odszyfrowujemy swoje intencje. Każdy z rozmówców, poza różnicą wynikającą z płci, ma również pewną (indywidualną i subiektywną) wiedzę o świecie, wyobrażenia, czy doświadczenia. Badania pokazują, że ok. 75 proc. dnia pracy pochłania rozmowa, jednak… co najmniej 70 proc. z niej nie osiąga zamierzonego celu!

Jak z tego wybrnąć? Monika Fill zBGK przekonuje, że trzeba przemyśleć, jak my sami się komunikujemy, czy jasno i prosto mówimy to, o co nam rzeczywiście chodzi. Komunikat może być też zniekształcony przez pryzmat naszych doświadczeń, czy wykształcenia. Nasz rozmówca może nas nie zrozumieć. Jeśli nie rozumiemy, zamiast machnięcia ręką i rezygnacji, starajmy się „wejść w buty” naszego rozmówcy

Różnice – korzyści, nie przeszkoda

Różnice między kobietami a mężczyznami mogą być także korzystne. – Rolą kobiet i mężczyzn jest uzupełnianie się, dlatego musimy być uważni na siebie, na nasze różne cechy i różne potrzeby. Dlatego musimy się dobrze komunikować, wzajemnie wspierać i rozumieć – podsumowuje Monika Fill.

