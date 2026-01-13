Chłopiec prowadził busa, zginęło 12 osób, w tym dzieci! "Większość pasażerów pijana"

2026-01-13 10:01

W to naprawdę ciężko uwierzyć! Wstrząsające informacje napłynęły we wtorek, 13 stycznia, z Boliwii. Tamtejsze media donoszą o koszmarnym wypadku minibusa, w którym zginęło 12 osób, w tym dzieci. Pojazd był prowadzony przez... 13-letniego chłopca. Jechała nim rodzina.

Boliwia/ 12 osób zginęło w wypadku minibusa kierowanego przez nastolatka

Autor: Koapan/ Shutterstock
  • Tragiczny wypadek w Boliwii, gdzie 13-latek kierował minibusem, zakończył się śmiercią wielu osób.
  • Wśród dwunastu ofiar śmiertelnych, w tym dzieci, znaleźli się członkowie jednej rodziny wracający z urodzin.
  • Jak doszło do tego, że dziecko prowadziło pojazd, a większość pasażerów była pod wpływem alkoholu?

Tragedia na drodze. Dziecko prowadziło auto, 12 osób nie żyje!

Na razie mówi się o dwunastu ofiarach śmiertelnych, choć ten bilans może się jeszcze zmienić. Wśród osób, które zginęły, są też dzieci, służby jednak nie podają w jakim były wieku. Szczegóły tragedii, do jakiej doszło w poniedziałek, 12 stycznia, w pobliżu miasta Puerto Quijarro w Amazonii niedaleko granicy z Brazylią, są wstrząsające. Rozpędzony minibus kierowany przez 13-letniego chłopca, w pewnym momencie uderzył w drzewo.

Zgodnie z tym, co podają lokalne media, młody kierujący stracił panowanie nad kierownicą, wjechał w drzewo, a to się przewróciło i przygniotło pojazd. Autem jechali członkowie jednej rodziny, wracający z imprezy urodzinowej. "Wśród ofiar śmiertelnych są cztery osoby niepełnoletnie. Jedną z nich jest kierowca" – powiedział policjant nadzorujący śledztwo w sprawie wypadku.

Większość pasażerów była pijana

Boliwijski dziennik "El Dia" przekazał, że zgodnie z ustaleniami służb, większość pasażerów minibusa znajdowała się pod wpływem alkoholu. PAP przypomina, że w Boliwii każdego roku na drogach ginie około 1,4 tys. osób, a 40 tys. odnosi obrażenia w wypadkach.

