Dofinansowanie do wyjazdów dzieci i młodzieży

Zadaniem Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej jest rekrutacja organizatorów obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w całej Polsce. To już czwarty rok współpracy między Ministerstwem Sportu a Fundacją Lotto. Jako operator krajowy ministerialnego programu, Fundacja utworzyła projekt pt. „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”. Jego beneficjenci zostaną wyłonieni w drodze konkursu, który został ogłoszony 30 maja 2023 r. Łączna kwota przeznaczona na program to 15 mln zł, z czego 5 mln zł przekazała Fundacja, natomiast 10 mln zł pochodzi ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

O dofinansowanie ubiegać się mogą organizacje pozarządowe powołane – w ramach swojej podstawowej działalności statutowej – do realizacji zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, a także fundacje zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Organizacje muszą organizować obozy sportowe w formie wyjazdowej w przedziale czasowym od 20 czerwca 2023 r. do 30 września 2023 r. Wnioski można składać poprzez stronę www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje do 31 lipca 2023 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na konkurs.

- Sportowe Wakacje+ to nasza odpowiedź na skutki pandemii koronawirusa, która wywarła negatywny wpływ na kondycję fizyczną i psychiczną najmłodszych Polaków – mówi Kamil Bortniczuk, minister sportu. - Fundacja LOTTO dzięki swojemu doświadczeniu w zakresie promocji sportu, sportowej edukacji, doskonale sprawdziła się jako operator krajowy programu w poprzednich trzech edycjach. Do tej pory, dzięki „Sportowym Wakacjom z Fundacją LOTTO”, kwotą 40 mln zł sfinansowaliśmy setki obozów sportowych w całej Polsce – dodaje.

Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży jest jednym z najważniejszych zadań Fundacji LOTTO, która czyni to także poprzez wiele innych programów, jak np. „Kumulacja Aktywności”.