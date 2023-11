Dorwijcie najlepsze oferty w roku bez wychodzenia z domu

Do czego służy podpis elektroniczny i dlaczego warto go mieć?

Przygotowujesz swoją firmę do KSeF? Sprawdź jak to zrobić z e-pieczęcią

Czy wiedzieliście, że dużo osób czeka z zakupem upragnionego telefonu albo torebki do Black Week? Nie sposób im się dziwić, skoro promocje z tej okazji oceniono jako najkorzystniejsze w całym roku. Robiąc zakupy w tym czasie, nie tylko znajdziecie przeceny nawet do 50%, ale od razu zaopatrzycie się w prezenty dla bliskich na nadchodzące święta. A jeśli przeraża was perspektywa, co tu kryć, ostrej konkurencji w galeriach handlowych, Black Weeks na Allegro.pl powstały specjalnie dla was. Tak jest, na wzięcie udziału w festiwalu promocji na Allegro masz nie dzień, nie tydzień, a kilka tygodni! Co więcej, nie potrzebujecie do tego laptopa czy komputera. Dzięki prostej w obsłudze aplikacji Allegro zrobicie zakupy z dowolnego miejsca i o każdej porze dnia, na start otrzymując kupony: na 10 zł jest za instalację aplikacji i na 10 zł za pierwsze zakupy w appce! Użytkownicy Allegro Smart mający aplikację mogą skorzystać z Shakera rewelacyjnych ofert przecenionych co najmniej o połowę i jednej dziennie oferty za zaledwie 1 zł! W tym roku prawdziwy boom szykuje się na produkty modowe, elektronikę i kosmetyki, a także prezenty pod choinkę, np. zabawki. Zapoznaj się z kilkoma z tysięcy ofert już czekających na szczęśliwców, którzy z nich skorzystają i nie spóźnij się:

1. Roborock S8 biały (S802)

i Autor: Materiały prasowe

Oszczędź czas na przedświątecznych porządkach i poświęć go bliskim. Roboty sprzątające są teraz wielofunkcyjne, a w dodatku jeszcze dokładniejsze! Dzięki technologii wibracji dźwiękowych i ulepszonego ssania nowoczesny robot sprzątający odkurzy nawet najdrobniejsze cząsteczki kurzu i brudu oraz… wymopuje podłogę! Zaprogramuj go za pomocą telefonu i nie bój się, że urządzenie zaklinuje się gdzieś w trakcie sprzątania. Robot skutecznie sam wykrywa przeszkody i unika potencjalnie zagrażających mu miejsc.

Długość: 353 cm

Szerokość: 350 cm

Wysokość: 96,5 cm

Waga: 4,8 kg

2. Rebel Eksplodujące Kotki: Przepisy na Kotastrofę

i Autor: Materiały prasowe

Niech nie przerazi cię nazwa gry! Tę oryginalną, strategiczną karciankę pokochały rodziny na całym świecie, nie tylko miłośnicy kotów. W najnowszym wydaniu serii do wyboru masz aż 13 nowych trybów rozgrywki, przy puli 121 oryginalnie ilustrowanych kart. W środku znajdziesz też znany z poprzednich gier słynny „Kołnierz wstydu”. Zbierz rodzinę lub przyjaciół i daj się wciągnąć w ekscytującą rozrywkę. Tylko uwaga na puchate bomby!

3. BABY BORN LALKA INTERAKTYWNA NIEMOWLĘ DZIEWCZYNKA

i Autor: Materiały prasowe

To jedna z najsłynniejszych lalek świata, którą opiekują się już kolejne pokolenia. Wciąż umie realistycznie płakać, siusiać, jeść i pić, a teraz może jeszcze poruszać rączkami, nóżkami i główką, dzięki czemu twoje dziecko (to prawdziwe) z łatwością będzie mogło przebierać ją w kolejne ubranka, a nawet kąpać. Zabawa lalką-niemowlakiem uczy odpowiedzialności i empatii, a przyjemny w dotyku materiał, z której wykonano zabawkową małą dziewczynkę, zachęca do jej przytulania. Oprócz lalki w zestawie znajduje się aż 7 akcesoriów, m.in. kombinezon, kapelusik, nocnik, butelka, pieluszka i świadectwo urodzenia.

Wysokość lalki: 36 cm

Waga: 1,27 kg

4. LEGO Classic 10698 Kreatywne klocki duże pudełko

i Autor: Materiały prasowe

Nic tak dobrze nie ćwiczy kreatywności, nie pobudza zmysłów, wyobraźni i nie sprzyja zacieśnianiu kontaktów rodzica z dzieckiem, jak klocki. Dla młodszych pociech możesz wybrać te z nieco większymi elementami i w jaskrawszych kolorach. W tym dużym pudełku pełnym klockowych skarbów twoje dziecko znajdzie wszystko, co potrzeba, by zbudować domek, krokodyla, koparkę i wiele, wiele innych rzeczy. Przy 790 elementach w aż 33 różnych kolorach możliwości są nieograniczone.