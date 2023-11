Dorwijcie najlepsze oferty w roku bez wychodzenia z domu

Czy wiedzieliście, że dużo osób czeka z zakupem upragnionego telefonu albo torebki do Black Week? Nie sposób im się dziwić, skoro promocje z tej okazji oceniono jako najkorzystniejsze w całym roku. Robiąc zakupy w tym czasie, nie tylko znajdziecie przeceny nawet do 50%, ale od razu zaopatrzycie się w prezenty dla bliskich na nadchodzące święta. A jeśli przeraża was perspektywa, co tu kryć, ostrej konkurencji w galeriach handlowych, Black Weeks na Allegro.pl powstały specjalnie dla was. Tak jest, na wzięcie udziału w festiwalu promocji na Allegro masz nie dzień, nie tydzień, a kilka kilkanaście dni! Co więcej, nie potrzebujecie do tego laptopa czy komputera. Dzięki prostej w obsłudze aplikacji Allegro zrobicie zakupy z dowolnego miejsca i o każdej porze dnia, na start otrzymując kupon o wartości 10 zł. Użytkownicy Allegro Smart mający aplikację mogą skorzystać z Shakera rewelacyjnych ofert przecenionych co najmniej o połowę i jednej dziennie oferty za zaledwie 1 zł! W tym roku prawdziwy boom szykuje się na produkty modowe, elektronikę i kosmetyki, a także prezenty pod choinkę, np. zabawki. Już teraz zapoznaj się z kilkoma z tysięcy ofert:

1. Hulajnoga elektryczna Scooty 10 LITE kierunkowskaz

Już od dawna hulajnoga przestała być dziecięcą zabawką, a zaczęła ekologicznym, wygodnym i ekonomicznym środkiem transportu dla osób w każdym wieku. Hulajnoga elektryczna wyposażona w kierunkowskazy, oświetlenie, dodatkowe odblaski i klakson idealnie nada się do codziennego poruszania się po mieście, np. drogi do pracy czy szkoły, ale też okazyjnej rekreacji również po zmroku. Jest odporna na brud, kurz i zachlapania, dzięki czemu sprawdzi się w każdą pogodę. Waży jedynie 12,5 kg, można ją złożyć w zaledwie kilka sekund, a silnik osiąga moc nawet 700W! Dzięki wytrzymałej baterii przejedziecie na niej bez ładowania do 30 km.

2. BOSCH ODKURZACZ P IONOWY RĘCZNY 2w1 AKUMULATOROWY BBHF216 LITOWO-JONOWY

Dzięki temu urządzeniu polubicie odkurzanie! Nowoczesny, wygodny w użytkowaniu odkurzacz 2 w 1 jest wyposażony w elektroszczotkę, która nie popuści nawet najdrobniejszym okruchom i giętką końcówkę, która sięgnie pod każdy mebel. Nie zajmuje dużo miejsca i można go ładować z dowolnego miejsca z domu. Dodatkowo z łatwością zamienicie pionowy odkurzacz w odkurzacz ręczny, którym łatwo oczyścicie stolik czy tapicerkę w samochodzie.

Waga: 2.4 kg

Wymiary: 1160x265x165 mm

Czas ładowania : 4-5 godzin

Czas pracy: do 36 minut

3. LEGO City Szkolenie psów policyjnych w terenie 60369

Dzieci kochają psy, kochają klocki, a wiele z nich marzy o byciu policjantem. Czy może istnieć lepsze połączenie niż zestaw LEGO z psami i ich opiekunami podczas policyjnego szkolenia? Oprócz słynnych figurek dzieci znajdą prawie 200 elementów, z których dzięki swojej kreatywności zbudują policyjnego SUV-a o 7 cm wysokości, 14 cm długości i 6 cm szerokości i scenerię profesjonalnego terenu szkoleniowego. To nie wszystko! W zestawie znajdziecie też dostęp do aplikacji LEGO Builder, która ułatwia zabawę z elementami, pomagając dzieciom zobaczyć go ze wszystkich perspektyw jeszcze przed ułożeniem. Ten zestaw świetnie sprawdzi się jako prezent na nadchodzące mikołajki, gwiazdkę lub każdą inną okazję.