Dwa pokazy premierowego „Boeing Boeing” i 30-lecie pracy artystycznej Mikołaja Krawczyka w Capitolu

Premiera komedii w reżyserii Wojciecha Adamczyka spotkała się z dużym zainteresowaniem – sala była całkowicie wypełniona, co chwilę rozbrzmiewały salwy śmiechu. Druga premiera była połączona ze świętowaniem 30-letniego dorobku aktora, Mikołaja Krawczyka.

Hit komediowy

Widzowie musieli być bardzo ukontentowani po obejrzeniu nowego spektaklu. „Boeing Boeing” to adaptacja komedii francuskiego dramaturga Marca Camolettiego. Od momentu premiery w 1960 roku, sztuka stała się bardzo popularna, m.in. z powodu uniwersalnego humoru i dynamicznym zwrotom akcji. Czy wiesz, że spektakl Camolettiego przetłumaczono na kilkadziesiąt języków i wystawiono w ok. 50 krajach?! Zaadaptowanie zagranicznej sztuki wymaga dostosowania treści do lokalnego kontekstu kulturowego, zachowując przy tym jej komediowy charakter. I we wszystkich krajach adaptacja sztuki zakończyła się sukcesem. Co ciekawe, sztuka trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa, stając się najczęściej wystawianą francuską sztuką na świecie.

i Autor: materiały prasowe

Szalony lot z gwiazdami na pokładzie

Komedia wystawiona 19 i 20 listopada w Teatrze Capitolu zabrała widzów w niesamowitą podróż! Nie zabrakło zabawy, miłosnych perypetii i śmiechu, który wywoływała świetna obsada gwiazdorska. Na scenie w obu dniach wystąpiły dwie obsady – łącznie na scenie pojawili się: Dorota Chotecka, Beata Olga Kowalska, Barbara Garstka, Katarzyna Kołeczek, Józef Pawłowski, Michał Mikołajczak, Mikołaj Krawczyk, Maria Dejmek, Adrian Zaremba, Dagmara Bryzek, Katarzyna Gałązka oraz Maja Kowalska.

Premiera spektaklu i jubileusz Mikołaja Krawczyka

Drugi pokaz premierowego spektaklu „Boeing Boeing” zbiegł się w czasie z jubileuszem 30-lecia pracy artystycznej Mikołaja Krawczyka. To popularny aktor teatralny i filmowy. Podczas świętowania jubileuszu na widowni były bliskie mu osoby, a także przyjaciele i współpracownicy, z którymi miał kontakt na planie filmowym czy w teatrze. Na premierze i jubileuszu pojawili się m.in.: Edyta Zając, Daria Widawska, Katarzyna Skrzynecka, Alżbeta Lenska, Adriana Kalska, Artur Chamski, Pan Lektor, Robert Motyka, Małgorzata Potocka, dyrektor Teatru Capitol – Anna Gornostaj, Sylwia Juszczak, Radosław Pazura, Robert Rozmus, Michalina Robakiewicz, Robert Janowski z żoną, Agnieszka Wielgosz, Anna Oberc, Maciej Miecznikowski, Zofia Czernicka, Piotr Gawron-Jedlikowski. Po spektaklu odbyło się spotkanie, podczas którego Mikołaj Krawczyk otrzymał liczne gratulacje.