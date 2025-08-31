Zero taryfy ulgowej! Policja rusza z akcją, kierowcy pod szkołami na celowniku

Anna Kisiel
Anna Kisiel
żródło PAP
żródło PAP
2025-08-31 11:24

Już od 1września w całej Polsce okolice szkół będą pod szczególnym nadzorem policjantów. Funkcjonariusze pojawią się w pobliżu placówek oświatowych, aby pilnować bezpieczeństwa najmłodszych i przypominać kierowcom o zasadach ruchu drogowego – podał PAP podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Co to oznacza dla kierowców?

Rodzinna tragedia w powiecie pajęczańskim. Policjant miał zaatakować córkę i odebrać sobie życie

i

Autor: Archiwum serwisu
  • W całej Polsce rusza akcja „Bezpieczna droga do szkoły”, by zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w okolicach placówek oświatowych.
  • Policjanci będą kontrolować prędkość i prawidłowe przewożenie dzieci, a także edukować uczniów i nauczycieli.
  • Jakie są kluczowe zalecenia dla rodziców i nauczycieli, by zapewnić dzieciom bezpieczny powrót do szkoły?

To kolejna edycja akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, która potrwa do 30 września. Jak podkreślają mundurowi, początek roku szkolnego to czas, w którym ruch samochodowy i pieszy znacząco się zwiększa. To również moment szczególnie niebezpieczny – zwłaszcza dla dzieci, które wracają na chodniki i przejścia dla pieszych po wakacyjnej przerwie.

Zobacz: Koniec ucieczki. 54-latek z paliwowej mafii zatrzymany. Wpadł w pociągu!

Funkcjonariusze będą przypominać kierującym o konieczności zmniejszania prędkości w pobliżu przejść dla pieszych oraz o obowiązku prawidłowego przewożenia dzieci – powiedział PAP podinsp. Robert Opas. Policjanci mają bacznie obserwować zachowania uczestników ruchu i reagować na wszelkie wykroczenia.

Jeszcze w czasie wakacji policjanci sprawdzali stan infrastruktury drogowej w rejonach przedszkoli i szkół. Jeśli zauważali braki w oznakowaniu lub inne nieprawidłowości, kierowali wnioski do zarządców dróg o ich poprawienie. Dzięki temu dzieci mają rozpocząć rok szkolny w bezpieczniejszych warunkach.

Ale akcja to nie tylko kontrole i mandaty. Funkcjonariusze planują również spotkania z uczniami i nauczycielami, podczas których będą przypominać zasady poruszania się po drogach i znaczenie noszenia elementów odblaskowych. – Apeluję do rodziców, aby rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie i – jeśli to możliwe – w pierwszych dniach roku szkolnego towarzyszyli im w drodze do szkoły – dodał Opas.

Policja zachęca także nauczycieli, by włączyli się w działania edukacyjne i kształtowali właściwe postawy u młodych uczestników ruchu. Bo choć patrole będą widoczne przy szkołach przez najbliższy miesiąc, to bezpieczeństwo dzieci zależy przede wszystkim od dorosłych – i na drodze, i poza nią.

Policja o wypadku awionetki
Sonda
Czy masz zaufanie do polskiej policji?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AKCJA POLICJI