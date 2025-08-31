Zero taryfy ulgowej! Policja rusza z akcją, kierowcy pod szkołami na celowniku

W całej Polsce rusza akcja „Bezpieczna droga do szkoły”, by zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w okolicach placówek oświatowych.

Policjanci będą kontrolować prędkość i prawidłowe przewożenie dzieci, a także edukować uczniów i nauczycieli.

Jakie są kluczowe zalecenia dla rodziców i nauczycieli, by zapewnić dzieciom bezpieczny powrót do szkoły?

To kolejna edycja akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, która potrwa do 30 września. Jak podkreślają mundurowi, początek roku szkolnego to czas, w którym ruch samochodowy i pieszy znacząco się zwiększa. To również moment szczególnie niebezpieczny – zwłaszcza dla dzieci, które wracają na chodniki i przejścia dla pieszych po wakacyjnej przerwie.

– Funkcjonariusze będą przypominać kierującym o konieczności zmniejszania prędkości w pobliżu przejść dla pieszych oraz o obowiązku prawidłowego przewożenia dzieci – powiedział PAP podinsp. Robert Opas. Policjanci mają bacznie obserwować zachowania uczestników ruchu i reagować na wszelkie wykroczenia.

Jeszcze w czasie wakacji policjanci sprawdzali stan infrastruktury drogowej w rejonach przedszkoli i szkół. Jeśli zauważali braki w oznakowaniu lub inne nieprawidłowości, kierowali wnioski do zarządców dróg o ich poprawienie. Dzięki temu dzieci mają rozpocząć rok szkolny w bezpieczniejszych warunkach.

Ale akcja to nie tylko kontrole i mandaty. Funkcjonariusze planują również spotkania z uczniami i nauczycielami, podczas których będą przypominać zasady poruszania się po drogach i znaczenie noszenia elementów odblaskowych. – Apeluję do rodziców, aby rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie i – jeśli to możliwe – w pierwszych dniach roku szkolnego towarzyszyli im w drodze do szkoły – dodał Opas.

Policja zachęca także nauczycieli, by włączyli się w działania edukacyjne i kształtowali właściwe postawy u młodych uczestników ruchu. Bo choć patrole będą widoczne przy szkołach przez najbliższy miesiąc, to bezpieczeństwo dzieci zależy przede wszystkim od dorosłych – i na drodze, i poza nią.

