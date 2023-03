Dzięki rządowej Tarczy Solidarnościowej oszczędzisz na prądzie 2–3 tys. zł, a nawet więcej

Wyniki Lotto z 09.03.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Obowiązująca od stycznia br. rządowa Tarcza Solidarnościowa wprowadza rozwiązania, dzięki którym możemy zaoszczędzić 2–3 tys. zł na rachunkach za prąd! To prawie tyle co wysokość ok. 3 czynszów za mieszkanie!

Zamrożenie cen

Tarcza chroni polskich odbiorców indywidualnych, w tym korzystających z taryf G11 i G12, przed rekordowo drogą energią m.in. zamrażając ceny prądu na poziomie z 2022 r. według określonych limitów dla różnych rodzajów gospodarstw domowych. W ten sposób aż 8 mln polskich rodzin zapłaci w tym roku tylko ok. 40 proc. rynkowej ceny za energię.

Obecnie średnia wartość kontraktów terminowych na energię elektryczną w 2023 r. wynosi ok. 1000 zł za MWh.

Oszczędności i szacowane rachunki gospodarstw domowych brutto przy założeniu zużycia energii elektrycznej na poziomie limitu odpowiednio 3000 kWh, 2600 kWh i 2000 kWh (obliczone na podstawie danych z rachunków klientów PGE Obrót).

Ceny maksymalne

Polacy nie muszą się obawiać przekroczenia wskazanego limitu. Dzięki wprowadzonemu przez rząd mechanizmowi cen maksymalnych – niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej w 2023 r. – ceny prądu dla gospodarstw domowych po wykorzystaniu limitu nie przekroczą 69 groszy za 1 kWh. Szczegółowe informacje: www.liczysieenergia.pl/tarczasolidarnosciowa. „Liczy się energia” to kampania edukacyjna PKEE, której celem jest szerzenie wiedzy nt. racjonalnego korzystania z energii i ograniczania wysokości rachunków za prąd.

Zniżka dla oszczędnych

Rozwiązania Tarczy Solidarnościowej pozwalają zaoszczędzić do 3 tys. zł na rachunkach za prąd, a nawet więcej – dzięki 10-proc. rabatowi.

– Polski Komitet Energii Elektrycznej już od ponad roku edukuje, o ile dzięki prostej zmianie nawyków jesteśmy w stanie ograniczyć zużycie energii w naszym domu, a w efekcie zmniejszyć wysokość rachunku za prąd. Teraz ta wiedza będzie jeszcze bardziej użyteczna, ponieważ rozwiązania rządowej Tarczy Solidarnościowej oferują dodatkowy rabat. Wystarczy, że w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszymy zużycie prądu o co najmniej 10 proc. Wówczas otrzymamy dodatkowy upust o wartości 10 proc. całego rachunku za energię elektryczną, który zostanie rozliczony w 2024 r. Jak pokazują nasze analizy na www.liczysieenergia.pl, oszczędność prądu na tym lub nawet większym poziomie, jesteśmy w stanie osiągnąć bez dodatkowych wyrzeczeń czy drastycznej zmiany trybu życiu – mówi Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Partnerem materiału jest POLSKI KOMITET ENERGII ELEKTRYCZNEJ