Dzień Gracza LOTTO to ukłon w stronę osób wspierających polski sport i kulturę

W sobotę 25 stycznia w całej Polsce gracze mieli swoje święto! Na warszawiaków liczne atrakcje czekały przy centrum handlowym Złote Tarasy. Tu odwiedzający – oprócz dreszczyku emocji towarzyszącego graniu – mieli okazję również wziąć udział w konkursie z nagrodami czy porozmawiać ze sportowcami występującymi w barwach marki LOTTO.

Promocje dla graczy

Już od 19 stycznia aż do 25 stycznia osoby grające w gry i loterie LOTTO (zarówno stacjonarnie, jak i online) mogli korzystać z akcji promocyjnych. Każdy, kto w punkcie LOTTO kupił grę liczbową na jednym kuponie lub loterię pieniężną w jednym koszyku zakupowym za min. 24 zł (oprócz Kaskady i Ekspres Losów), otrzymywał voucher o wartości 2 zł na zakład Mini Lotto na chybił trafił na najbliższe losowanie. W poszczególnych kolekturach na Graczy czekały też breloki w kształcie kulek z liczbami. Osoby, które przez internet kupiły grę liczbową lub Gierkę o jednorazowej wartości min. 24 zł na lotto.pl lub w aplikacji LOTTO, otrzymywały bonus o wartości 2 zł na dalszą grę online. Z tej promocji można było skorzystać tylko raz. Korzystali też uczestnicy programu lojalnościowego WinTo! W ramach tego programu gracz mógł zdobyć 100 punktów za zakup produktów LOTTO za 24 zł (oprócz Kaskady, Ekspres Losów i Gierek). Wystarczyło zagrać online lub w punkcie LOTTO po wcześniejszej aktywacji zadania „Dzień Gracza LOTTO”.

Na żółto i na niebiesko

Te barwy były wyjątkowo dobrze widoczne tego dnia w Warszawie. W przemieszczających się po stolicy autobusach i tramwajach oznaczonych przez LOTTO odbywały się happeningi z niespodziankami. Ponadto na Graczy LOTTO przy Złotych Tarasach czekał bar z rozgrzewającymi napojami i liczne niespodzianki. Przybyli mieli okazję wziąć udział w zabawach z nagrodami, zagrać na symulatorze, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i porozmawiać z ambasadorami marki LOTTO, m.in. z kierowcą rajdowym Jakubem Matulką (ze swoim autem) czy kierowcą żużlowym Dominikiem Kuberą.

Spotkanie z Ambasadorami LOTTO

Podczas wydarzenia można było spotkać się ze sportowcami, m.in. z jednym z najbardziej utalentowanych kierowców żużlowych – Dominikiem Kuberą. Przybyli mogli podziwiać też motocykl kierowcy, który jednocześnie jest Ambasadorem marki LOTTO (jedynym w tej dyscyplinie sportu).

– Bycie Ambasadorem marki LOTTO to duże wyróżnienie i wyjątkowa współpraca, która daje mi mnóstwo możliwości rozwoju, czyli to, czego w sporcie pragnę najbardziej. Możliwość rozwoju, poznania wielu świetnych ludzi bardzo mi pomaga, motywuje do tego, by być jeszcze lepszym i zdobywać szczyty – mówi Dominik Kubera, żużlowiec. Zawodnik dodaje, że Totalizator Sportowy wspiera polski żużel, jest współorganizatorem wielu imprez żużlowych jak np. Mistrzostwa Polski i głównym partnerem Dominika w jego karierze. – Walczymy razem o ten najwyższy tytuł, jaki można zdobyć, czyli o Mistrzostwo Świata. – dodaje żużlowiec. Wsparciem Totalizator objął także kierowcę rajdowego, Jakuba Matulkę, który o współpracy opowiada tak:

– Totalizator Sportowy ma przeszłość związaną właśnie z motosportem. Współpracujemy już trzy pełne sezony, a teraz wchodzimy w czwarty. Gdyby nie Totalizator Sportowy i marka LOTTO, którzy uwierzyli w moje umiejętności na początku kariery, to te wszystkie sukcesy, które przyszły po jakimś czasie – nie byłyby to możliwe. Gdyby nie Totalizator to jeździłbym pewnie w niższych klasach i na zdecydowanie niższym poziomie. – wyjaśnia Jakub Matulka, kierowca rajdowy, jeden z Ambasadorów marki.

– Bardzo się cieszę, ze mogę być w gronie tak znakomitych sportowców, jak m.in. Robert Lewandowski, Marcin Gortat czy Andrzej Bargiel – dodaje.

70 lat minęło…

„Dzień Gracza LOTTO” zbiegł się z wyjątkowym jubileuszem 70-lecia Totalizatora Sportowego, największego mecenasa polskiego sportu i kultury.

– Jak co roku Dzień Gracza LOTTO to wielkie święto wszystkich, którzy z nami grają i wygrywają. Tym razem jest ono jeszcze bardziej wyjątkowe, ponieważ przypada w 70. rocznicę rozpoczęcia działalności przez Totalizator Sportowy. Od lat wspólnie spełniamy marzenia i razem wspieramy polski sport oraz kulturę. W samym 2025 roku na te dwie dziedziny życia społecznego według wstępnych szacunków przeznaczyliśmy ponad 1,7 mld zł. Dlatego data 25 stycznia przypomina nam wszystkim o wspaniałej wspólnocie, jaką tworzą Gracze LOTTO. Zachęcam do korzystania z promocji i akcji specjalnych, a grającym życzę spełnienia marzeń! – powiedział Szymon Gawryszczak, Członek Zarządu Totalizatora Sportowego. Każdy gracz może przyczynić się do rozwoju polskiego sportu i kultury. Jak?

– Grając w LOTTO. Każdy gracz wspiera sportowców, ponieważ z każdej złotówki 19 groszy zostaje przeznaczonych na wsparcie sportu i kultury. Ja też jako sportowiec mogę z tego korzystać, także bardzo dziękuję wszystkim graczom LOTTO. – mówi Jakub Matulka, kierowca rajdowy.